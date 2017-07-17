Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильмом открытия 74-го Венецианского фестиваля станет «Короче» Александра Пэйна

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
На официальном сайте 74-го Венецианского международного кинофестиваля появилось сообщение о том, что фильмом открытия смотра станет лента Александра Пэйна «Короче» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Компанию Дэймону в фильме составили Кристоф Вальц, Кристен Уиг и другие актёры.

Фильмом открытия 74-го Венецианского фестиваля станет «Короче» Александра Пэйна

Премьера новой работы Пэйна, посвящённой уменьшению людей в недалёком будущем, состоится на острове Лидо 30 августа в кинотеатре Sala Grande. В России картину выпустит компания «Централ Партнершип».

Кроме того, Мостра, которая в этом году пройдёт с 30 августа по 9 сентября, вручит почётные призы популярным американским актёрам Джейн Фонде и Роберту Редфорду. Оба в третий раз встретились на одной площадке спустя много лет после фильмов «Босиком по парку» и «Электрический всадник», сыграв в картине Ритеша Батры «Наши души по ночам», которая будет показана 1 сентября после церемонии награждения «Золотыми львами» за достижения в мировом кинематографе.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Александр Пэйн уменьшил Мэтта Дэймона
Поиск по меткам
Венеция
персоны
Кристоф ВальцМэтт ДэймонАлександр ПэйнРоберт РедфордКристен УигДжейн Фонда
фильмы
Босиком по паркуЭлектрический всадник

фотографии >>
Александр Пэйн
Александр Пэйн и Мэтт Дэймон
«Наши души по ночам»
«Босиком по траве»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.

День рождения >>

Игорь Безяев
Борис Гафуров
Александра Назарова
Александр Невский
Григорий Скряпкин
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Роман Хеидзе
Валентина Шендрикова
Елена Анайя
Джеймс Кэгни
Молли Паркер
Дональд Сазерленд
Станислав Тым
Сесиль де Франс
Дэвид Хасселхофф
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью