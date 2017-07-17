Фильмом открытия 74-го Венецианского фестиваля станет «Короче» Александра Пэйна

На официальном сайте 74-го Венецианского международного кинофестиваля
появилось сообщение о том, что фильмом открытия смотра станет лента Александра Пэйна «Короче»
с Мэттом Дэймоном
в главной роли. Компанию Дэймону в фильме составили Кристоф Вальц
, Кристен Уиг
и другие актёры.
Премьера новой работы Пэйна, посвящённой уменьшению людей в недалёком будущем, состоится на острове Лидо 30 августа
в кинотеатре Sala Grande. В России картину выпустит
компания «Централ Партнершип».
Кроме того, Мостра, которая в этом году пройдёт с 30 августа по 9 сентября
, вручит почётные призы популярным американским актёрам Джейн Фонде
и Роберту Редфорду
. Оба в третий раз встретились на одной площадке спустя много лет после фильмов «Босиком по парку»
и «Электрический всадник»
, сыграв в картине Ритеша Батры «Наши души по ночам»
, которая будет показана 1 сентября
после церемонии награждения «Золотыми львами» за достижения в мировом кинематографе.
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