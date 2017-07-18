Илья Малаков, Полина Чернышова и Александр Ильин-младший посетили Старую Рязань

15 июля в Городище Старая Рязань состоялся третий региональный историко-патриотический праздник «Старая Рязань», чьим центральным событием стала презентация «Легенды о Коловрате», сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».
Тысячам гостей фестиваля, в этом году приуроченного к 780-й годовщине героической обороны древнего города от монголо-татар, актёры Илья Малаков, Полина Чернышова и Александр Ильин-младший представили эксклюзивные эпизоды из исторической картины, которая выйдет в отечественный прокат 30 ноября.
«Для нас огромная честь представлять фильм здесь, на родной для меня рязанской земле, где некогда жил, любил и боролся с врагами мой герой Евпатий Коловрат», – признался со сцены исполнитель заглавной роли Илья Малаков.
После презентации актёры пообщались со зрителями, которые теперь ждут выхода картины с ещё большим нетерпением.
обсуждение >>