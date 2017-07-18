Вину Дизелю исполнилось 50 лет

Сегодня, 18 июля
, исполнилось 50
лет Риддику, Доминику Торетто и Ксандеру Кейджу — популярному голливудскому актёру, сценаристу, режиссёру и продюсеру Вину Дизелю
.
Марк Синклер Винсент
(настоящее имя юбиляра) родился 18 июля 1967
года в Нью-Йорке. Он вырос в богемном районе Нью-Йорка Гринвич Виллидж в семье типичных интеллигентов (мать — психолог, отчим — преподаватель актерского мастерства). На театральной сцене Вин начал играть совершенно случайно — когда ему было 7 лет, он с компанией друзей решил забраться в здание одного из местных театров чтобы немного похулиганить там. Их вылазка была замечена женщиной, репетирующей что-то на сцене, и она позвала к себе детей. Поговорив с ними, она дала им сценарий и обещала дать каждому по $20, взяв с ребят обещание, что они будут приходить к ней на репетиции каждый день после школы. Так через некоторое время состоялась премьера первого спектакля с Дизелем под названием «Дверь для динозавра»
. В театре молодой актёр проработал до 17 лет, после чего устроился вышибалой в один из популярных ночных клубов на Манхэттене, где сменил своё настоящее имя на Вина Дизеля. Поступив в колледж, он, по совету отчима, стал изучать английский язык и пробовать себя в написании сценариев.
Проучившись 3 года в колледже, Дизель решил закончить учебу и отправился в Лос-Анджелес, дабы стать звездой, наивно полагая, что его театральный талант будет оценен там по достоинству. В результате, после тщетных попыток получить роль он устроился работать на телевидение в качестве телепродавца. За год работы он смог зарекомендовать себя как талантливый продавец и начал зарабатывать неплохие деньги, но, осознав, что жадность постепенно одерживает над ним верх, решил вернуться в Нью-Йорк.
Свою первую роль (эпизодическую) начинающий актёр исполнил в 1990 году в драме Пенни Маршалл «Пробуждение»
— он предстал в образе санитара, которого даже не указали в титрах. В то же время мать подарила ему книжку «Создание фильма стоимостью не дороже старенького авто»
, подкинув ему идею о том, что кино вполне можно снимать своими силами. Загоревшись этой идеей Вин всего за 5 дней написал сценарий для короткометражки «Многоликий»
. Дизель выступил не только в качестве сценариста и актёра, он также спродюсировал свою первую работу и выступил в качестве режиссёра. Получив положительные отзывы, короткометражная лента была утверждена для участия в Каннском кинофестивале, где была встречена очень тепло. Одухотворённый своим успехом на престижном смотре, Дизель вернулся в Лос-Анджелес, чтобы снова заняться телепродажами и скопить достаточно денег для экранизации своей первой задумки - ленты «Бездомные»
, которая была продемонстрирована на кинофестивале в Санденсе 1997 года. Благодаря этому шагу начинающего актёра заметил Стивен Спилберг
и взял его в свою военную драму «Спасти рядового Райана»
, где он сыграл небольшую роль.
Настоящим же прорывом на звёздный небосклон для Дизеля стала его следующая работа — фантастическая лента «Чёрная дыра»
, открывшая дорогу к прославившей его экшн-серии «Форсаж»
, которая на данный момент включает в себя 8 частей (в 7 из них актёр снялся). Успех закрепился за Дизелем в «Трёх иксах»
, которые вышли на экраны в 2002 году и позднее обзавелись ещё двумя фильмами. Кроме того, продолжилась история и про Риддика — после «Чёрной дыры» вышли 2 продолжения (не считая мультфильмов и игр). В настоящий момент Вин Дизель считается одним из самых популярных звёзд голливудских боевиков.
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