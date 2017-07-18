Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вину Дизелю исполнилось 50 лет

18 июля
2017 год

Новости кино >>
18 июля 2017
Сегодня, 18 июля, исполнилось 50 лет Риддику, Доминику Торетто и Ксандеру Кейджу — популярному голливудскому актёру, сценаристу, режиссёру и продюсеру Вину Дизелю.

Вину Дизелю исполнилось 50 лет

Марк Синклер Винсент (настоящее имя юбиляра) родился 18 июля 1967 года в Нью-Йорке. Он вырос в богемном районе Нью-Йорка Гринвич Виллидж в семье типичных интеллигентов (мать — психолог, отчим — преподаватель актерского мастерства). На театральной сцене Вин начал играть совершенно случайно — когда ему было 7 лет, он с компанией друзей решил забраться в здание одного из местных театров чтобы немного похулиганить там. Их вылазка была замечена женщиной, репетирующей что-то на сцене, и она позвала к себе детей. Поговорив с ними, она дала им сценарий и обещала дать каждому по $20, взяв с ребят обещание, что они будут приходить к ней на репетиции каждый день после школы. Так через некоторое время состоялась премьера первого спектакля с Дизелем под названием «Дверь для динозавра». В театре молодой актёр проработал до 17 лет, после чего устроился вышибалой в один из популярных ночных клубов на Манхэттене, где сменил своё настоящее имя на Вина Дизеля. Поступив в колледж, он, по совету отчима, стал изучать английский язык и пробовать себя в написании сценариев.

Проучившись 3 года в колледже, Дизель решил закончить учебу и отправился в Лос-Анджелес, дабы стать звездой, наивно полагая, что его театральный талант будет оценен там по достоинству. В результате, после тщетных попыток получить роль он устроился работать на телевидение в качестве телепродавца. За год работы он смог зарекомендовать себя как талантливый продавец и начал зарабатывать неплохие деньги, но, осознав, что жадность постепенно одерживает над ним верх, решил вернуться в Нью-Йорк.

В образе Доминика Торетто

Свою первую роль (эпизодическую) начинающий актёр исполнил в 1990 году в драме Пенни Маршалл «Пробуждение» — он предстал в образе санитара, которого даже не указали в титрах. В то же время мать подарила ему книжку «Создание фильма стоимостью не дороже старенького авто», подкинув ему идею о том, что кино вполне можно снимать своими силами. Загоревшись этой идеей Вин всего за 5 дней написал сценарий для короткометражки «Многоликий». Дизель выступил не только в качестве сценариста и актёра, он также спродюсировал свою первую работу и выступил в качестве режиссёра. Получив положительные отзывы, короткометражная лента была утверждена для участия в Каннском кинофестивале, где была встречена очень тепло. Одухотворённый своим успехом на престижном смотре, Дизель вернулся в Лос-Анджелес, чтобы снова заняться телепродажами и скопить достаточно денег для экранизации своей первой задумки - ленты «Бездомные», которая была продемонстрирована на кинофестивале в Санденсе 1997 года. Благодаря этому шагу начинающего актёра заметил Стивен Спилберг и взял его в свою военную драму «Спасти рядового Райана», где он сыграл небольшую роль.

Настоящим же прорывом на звёздный небосклон для Дизеля стала его следующая работа — фантастическая лента «Чёрная дыра», открывшая дорогу к прославившей его экшн-серии «Форсаж», которая на данный момент включает в себя 8 частей (в 7 из них актёр снялся). Успех закрепился за Дизелем в «Трёх иксах», которые вышли на экраны в 2002 году и позднее обзавелись ещё двумя фильмами. Кроме того, продолжилась история и про Риддика — после «Чёрной дыры» вышли 2 продолжения (не считая мультфильмов и игр). В настоящий момент Вин Дизель считается одним из самых популярных звёзд голливудских боевиков.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
На Аллее славы появилась звезда Вина Дизеля
Вин Дизель выложил ролик в память о Поле Уокере
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Вин Дизель
фильмы
БездомныеПробуждениеРиддикСпасти рядового РайанаТри иксаТри икса: Мировое господствоТройной форсаж: Токийский ДрифтФорсажФорсаж 4Форсаж 5Форсаж 6Форсаж 7Форсаж 8Хроники РиддикаХроники Риддика: Темная яростьхХх 2: Три Икса 2: Новый УровеньЧерная дыра

фотографии >>
Вину Дизелю исполнилось 50 лет фотографии
Вину Дизелю исполнилось 50 лет фотографии
Вину Дизелю исполнилось 50 лет фотографии
Вину Дизелю исполнилось 50 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Виктория Радунская
Павел Ремнёв
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Келли Рейлли
Яцек Федорович
Жан Янн
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью