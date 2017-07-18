Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек»

18 июля
2017 год

Новости кино >>
18 июля 2017
На конвенте D23EXPO, прошедшем 14 июля в калифорнийском городе Анахайм, кинематографисты Walt Disney Studios и Pixar Animation Studios рассказали о своих грядущих фильмах, сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney.

«Олаф и холодное приключение»

Первым на сцену поднялся главный креативный продюсер Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер, которому выпала честь рассказать о новых проектах студий. Сначала он вместе с актёрами Энтони Гонсалесом и Бенджамином Брэттом представил публике мультфильм Ли Анкрича и Эйдриана Молины «Тайна Коко», который появится на российских экранах с 23 ноября. Затем Кристен Белл представила публике новую рождественскую короткометражку «Олаф и холодное приключение» по мотивам анимационного «Холодного сердца».

На презентации мультфильмов Лассетер и компания, наконец-то, рассказали о готовящихся сиквелах «Суперсемейки» (выйдет в прокат в июне 2018-го), «Ральфа» (релиз намечен на ноябрь 2018-го), «Холодного сердца» (в прокате с ноября 2019-го), четвёртой части «Истории игрушек» (режиссёром назначен Джош Кули, а в прокат фильм выйдет в июне 2019 года), а также поведала о новом проекте Клэя Холла и Бобса Ганнавэя о будущем авиации (релиз — апрель 2019-го) и безымянном фильме Дэна Скэнлона, в котором действие развернётся в мире эльфов, троллей и фей, а главными героями станут два брата-подростка эльфов, чей отец умер, когда они были ещё слишком малы, чтобы его запомнить.

Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек»

В рамках презентации мультфильма «Ральф 2: Ральф против Интернета» фанатам показали мировую премьеру сцены из фильма, где создатели картины от души посмеялись над принцессами Disney, которых озвучили те же самые актрисы, чьими голосами говорят оригинальные диснеевские красавицы. После показа отрывка на сцену вышли Аулии Кравальо («Моана»), Кристен Белл (Анна из «Холодного сердца»), Келли Макдональд (Мерида из «Храброй сердцем»), Мэнди Мур (Рапунцель), Аника Нони Роуз (Тиана из «Принцессы и лягушки»), Айрин Бедард («Покахонтас»), Линда Ларкин (Жасмин из «Аладдина»), Пейдж О'Хара (Белль из «Красавицы и чудовища») и Джоди Бенсон (Ариэль из «Русалочки»), что стало самым массовым собранием диснеевских принцесс в истории.

Следом за анимацией наступила очередь и игрового кино. В частности, были раскрыты детали блокбастеров «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Мстители: Война бесконечности». Но особое место в презентации заняли новые проекты студии. Режиссёр Ава Дюверней вместе с актёрами Опрой Уинфри, Риз Уизерспун, Минди Калинг, Крисом Пайном и дебютанткой Сторм Райд представила фэнтези «Излом времени», основанное на одноимённой книге Мадлен Л'Энгл, которое перенесёт зрителей в другие измерения времени и пространства. Лента выйдет в российский прокат в марте 2018 года. Далее были представлены «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Хальстрёма (релиз – ноябрь 2018) и «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла (в прокате с декабря 2018).

Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек»

Также было официально объявлено о работе над игровыми версиями мультфильмов «Мулан», «Аладдин», «Дамбо», «Король Лев» и лентой Junglecruise, основанной на популярном аттракционе развлекательных парков Disney, в котором задействован Дуэйн Джонсон.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн»
персоны
Кристен БеллБенджамин БрэттДуэйн ДжонсонМинди КалингКелли МакДональдРоб МаршаллМэнди МурКрис ПайнАника Нони РоузРиз УизерспунОпра УинфриЛассе Хальстрём
фильмы
АладдинДамбоЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиКороль ЛевКрасавица и чудовищеМоанаМуланПокахонтасПринцесса и лягушкаРальфРапунцель: Запутанная историяРусалочкаСуперсемейкаХолодное сердцеХрабрая сердцем

фотографии >>
«Излом времени»
«Излом времени»
Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек» фотографии
Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Виктория Радунская
Павел Ремнёв
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Келли Рейлли
Яцек Федорович
Жан Янн
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью