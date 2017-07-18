Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек»

На конвенте D23EXPO, прошедшем 14 июля в калифорнийском городе Анахайм, кинематографисты Walt Disney Studios и Pixar Animation Studios рассказали о своих грядущих фильмах, сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney.
Первым на сцену поднялся главный креативный продюсер Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер
, которому выпала честь рассказать о новых проектах студий. Сначала он вместе с актёрами Энтони Гонсалесом
и Бенджамином Брэттом
представил публике мультфильм Ли Анкрича
и Эйдриана Молины «Тайна Коко»
, который появится на российских экранах с 23 ноября
. Затем Кристен Белл
представила публике новую рождественскую короткометражку «Олаф и холодное приключение»
по мотивам анимационного «Холодного сердца»
.
На презентации мультфильмов Лассетер и компания, наконец-то, рассказали о готовящихся сиквелах «Суперсемейки»
(выйдет в прокат в июне 2018-го), «Ральфа»
(релиз намечен на ноябрь 2018-го), «Холодного сердца» (в прокате с ноября 2019-го), четвёртой части «Истории игрушек»
(режиссёром назначен Джош Кули
, а в прокат фильм выйдет в июне 2019 года), а также поведала о новом проекте Клэя Холла
и Бобса Ганнавэя
о будущем авиации (релиз — апрель 2019-го) и безымянном фильме Дэна Скэнлона
, в котором действие развернётся в мире эльфов, троллей и фей, а главными героями станут два брата-подростка эльфов, чей отец умер, когда они были ещё слишком малы, чтобы его запомнить.
В рамках презентации мультфильма «Ральф 2: Ральф против Интернета»
фанатам показали мировую премьеру сцены из фильма, где создатели картины от души посмеялись над принцессами Disney, которых озвучили те же самые актрисы, чьими голосами говорят оригинальные диснеевские красавицы. После показа отрывка на сцену вышли Аулии Кравальо
(«Моана»
), Кристен Белл (Анна из «Холодного сердца»), Келли Макдональд
(Мерида из «Храброй сердцем»
), Мэнди Мур
(Рапунцель
), Аника Нони Роуз
(Тиана из «Принцессы и лягушки»
), Айрин Бедард
(«Покахонтас»
), Линда Ларкин
(Жасмин из «Аладдина»), Пейдж О'Хара
(Белль из «Красавицы и чудовища»
) и Джоди Бенсон
(Ариэль из «Русалочки»
), что стало самым массовым собранием диснеевских принцесс в истории.
Следом за анимацией наступила очередь и игрового кино. В частности, были раскрыты детали блокбастеров «Звёздные войны: Последние джедаи»
и «Мстители: Война бесконечности»
. Но особое место в презентации заняли новые проекты студии. Режиссёр Ава Дюверней
вместе с актёрами Опрой Уинфри
, Риз Уизерспун
, Минди Калинг
, Крисом Пайном
и дебютанткой Сторм Райд
представила фэнтези «Излом времени»
, основанное на одноимённой книге Мадлен Л'Энгл
, которое перенесёт зрителей в другие измерения времени и пространства. Лента выйдет в российский прокат в марте 2018 года. Далее были представлены «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Хальстрёма
(релиз – ноябрь 2018) и «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла
(в прокате с декабря 2018).
Также было официально объявлено о работе над игровыми версиями мультфильмов «Мулан»
, «Аладдин»
, «Дамбо»
, «Король Лев»
и лентой Junglecruise
, основанной на популярном аттракционе развлекательных парков Disney, в котором задействован Дуэйн Джонсон
.
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