В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс Николая Макарова

27 июля в 19:00
в Директорском зале «Ленфильма» (Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10)
состоится мастер-класс Николая Макарова «НЕигровой фильм… Это как?»
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Николай Макаров
- режиссер кино и телевидения, член Союза кинематографистов России, член Евразийской Академии телевидения и радио (ЕАТР), кинодокументалист с огромным опытом и фильмографией, победитель и лауреат множества кинофестивалей, блестящий педагог, любимый и уважаемый студентами, мастер курса неигрового (документального) кино Высшей школы режиссеров и сценаристов. Он поделится со слушателями своей точкой зрения о том, почему до сих пор существует документальное кино, расскажет о кухне режиссера-документалиста и о многообразной жанровой палитре документалистики, которая даёт огромные возможности для самовыражения.
Посетители мастер-класса увидят фрагменты классики документального кино, познакомятся с лучшими документалистами мирового кинематографа и смогут задать свои вопросы мастеру.
Записаться на бесплатный мастер-класс можно здесь
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