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Дэвид Стратэйрн затеряется в «Пространстве»

18 июля
2017 год

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18 июля 2017
По информации сайта Deadline Hollywood, актёр Дэвид Стратэйрн согласился сыграть одну из ключевых ролей в третьем сезоне фантастического сериала «Пространство».

Дэвид Стрэтэйрн

В кого именно Стратэйрну предстоит перевоплотиться в телешоу, пока неизвестно.

Съёмки нового 13-серийного сезона уже находятся в самом разгаре в Торонто. Премьера состоится в следующем году, по сложившейся традиции, на кабельном канале Syfy.

Сериал Марка Фергуса и Хоука Остби, основанный на серии романов Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка, известных под общим псевдонимом Джеймс Кори, повествует о детективе Джозефе Миллере (Томас Джейн), который в далёком будущем расследует дело об исчезновении молодой женщины. Он попадает на борт космического корабля, чей капитан Джеймс Холден (Стивен Стрейт) соглашается ему помочь. Вместе они выясняют, что исчезновение девушки — это лишь верхушка айсберга, т.е. глобального заговора.
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