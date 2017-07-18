Дэвид Стратэйрн затеряется в «Пространстве»

По информации сайта Deadline Hollywood, актёр Дэвид Стратэйрн
согласился сыграть одну из ключевых ролей в третьем сезоне фантастического сериала «Пространство»
.
В кого именно Стратэйрну предстоит перевоплотиться в телешоу, пока неизвестно.
Съёмки нового 13-серийного сезона уже находятся в самом разгаре в Торонто. Премьера состоится в следующем году, по сложившейся традиции, на кабельном канале Syfy.
Сериал Марка Фергуса
и Хоука Остби
, основанный на серии романов Дэниела Абрахама
и Тая Фрэнка
, известных под общим псевдонимом Джеймс Кори
, повествует о детективе Джозефе Миллере (Томас Джейн
), который в далёком будущем расследует дело об исчезновении молодой женщины. Он попадает на борт космического корабля, чей капитан Джеймс Холден (Стивен Стрейт
) соглашается ему помочь. Вместе они выясняют, что исчезновение девушки — это лишь верхушка айсберга, т.е. глобального заговора.
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