Альберт Хьюз снял кино про дружбу первого человека и прародителя собак

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Чего и следовало ожидать

Сыгравший в «Игре престолов» Эд Ширан не выдержал критики фанатов сериала в свой адрес

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Суд продлил арест бывшего директора «Гоголь-Центра»

Алексей Малобородский будет находится под стражей еще три месяца