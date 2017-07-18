Альберт Хьюз снял кино про дружбу первого человека и прародителя собак

Опубликован первый дублированный трейлер новой картины Альберта Хьюза«Альфа».
Действие ленты разворачивается 20000 лет назад, когда Земля была холодным и неуютным местом. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. В ходе своего путешествия он спасает от гибели напавшего на него зверя, и тот становится его преданным другом. Вместе они отправляются на поиски дома главного героя.
Главную роль в фильме, посвящённом дружбе одного из первых людей и прародителя всех собак, исполняет Коди Смит-Макфи.
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