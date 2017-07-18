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Алексей Пиманов написал открытое письмо украинскому правительству

18 июля
2017 год

Новости кино >>
18 июля 2017
Телеканал «Звезда» опубликовал открытое письмо режиссёра картины «Крым» Алексея Пиманова, в котором он обратился к украинскому правительству с просьбой выдать прокатное удостоверение фильму на территории Украины.

«Крым»

«"Никогда мы не будем братьями... ни по Родине, ни по матери...". Честно скажу, до того, как услышал эти стихи и увидел глаза автора - простой киевской девчонки с Майдана, я собирался снимать совсем другое кино, - пишет в обращении Пиманов о том, как зародилась идея картины. - Но эти глаза... холодные, презрительные и искренние одновременно, не скрою, зацепили сильно. Не только меня, миллионы русских. Нормальных русских, настоящих русских. Не по рождению - национальность родителей тут вообще ни при чём - по ментальности, языку, мироощущению! Именно тогда я понял, какой будет главная героиня нашего фильма...»

Режиссёр подчеркнул, что свою собственную версию истории любви современных Ромео и Джульетты он посвятил русским и украинским офицерам, которые не стали стрелять друг в друга в марте 2014 года, после чего обратился непосредственно к властям Украины с просьбой разрешить показ «Крыма» на её территории: «Хочется, чтобы этот фильм посмотрели, прежде всего, простые украинцы. И может быть, это станет одним из толчков к прозрению, к окончанию кошмара, творящегося на Востоке Украины вот уже три года. Придёт, наконец, понимание, что в этой войне не может быть победителя! Ведь ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ!.. Хочу обратиться к честным и независимым деятелям украинской культуры... Вдруг среди вас найдутся по-настоящему независимые люди, готовые поддержать показ фильма «Крым» на территории Украины? В каком формате - неважно! Пусть в форме дискуссии или закрытого показа...»

Следует отметить, что не так давно посольство Украины направило официальную ноту в МИД Белоруссии после показа трейлера «Крыма» в минских кинотеатрах. На российские экраны новая работа Алексея Пиманова выйдет 28 сентября.
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Алексей Пиманов
фильмы
Крым

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№ 3
слон тЕлефан   18.07.2017 - 21:53
эээ...Так и множество советских солдат в июне 1941 не стали стрелять в немцев.По логике Пиманова,они поступили правильно.Разницы я не вижу читать далее>>
№ 2
Сеня на сене (Самара)   18.07.2017 - 21:16
Ох, и далёк Пиманов от народа! читать далее>>
№ 1
Dr. Grey   18.07.2017 - 19:22
К сожалению, Пиманова там вряд ли услышат. :( А если и услышат, маловероятно, что выполнят его просьбу. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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