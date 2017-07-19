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В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс Николая Макарова

19 июля
2017 год

Новости кино >>
19 июля 2017
27 июля в 19:00 в Директорском зале «Ленфильма» (Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 10) состоится мастер-класс Николая Макарова «НЕигровой фильм… Это как?».

В Санкт-Петербурге состоится мастер-класс Николая Макарова

Николай Макаров - режиссер кино и телевидения, член Союза кинематографистов России, член Евразийской Академии телевидения и радио (ЕАТР), кинодокументалист с огромным опытом и фильмографией, победитель и лауреат множества кинофестивалей, блестящий педагог, любимый и уважаемый студентами, мастер курса неигрового (документального) кино Высшей школы режиссеров и сценаристов. Он поделится со слушателями своей точкой зрения о том, почему до сих пор существует документальное кино, расскажет о кухне режиссера-документалиста и о многообразной жанровой палитре документалистики, которая даёт огромные возможности для самовыражения.

Посетители мастер-класса увидят фрагменты классики документального кино, познакомятся с лучшими документалистами мирового кинематографа и смогут задать свои вопросы мастеру.

Записаться на бесплатный мастер-класс можно здесь.
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