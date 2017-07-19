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Дэвид О. Расселл снимет кино про юных баскетболистов

19 июля
2017 год

Новости кино >>
19 июля 2017
Дэвид О. Расселл, поставивший 5 лет назад «Моего парня — психа» по роману Мэттью Куика «Пьеса со счастливым концом», решил вновь вернуться к творчеству этого писателя, сообщает сайт Deadline Hollywood.

Дэвид О. Расселл

Режиссёр вместе со сценаристом Джоном Уиттингтоном («Лего Фильм: Бэтмен») разрабатывает адаптацию произведения Куика под названием «Мальчик 21» (Boy 21), опубликованного издательством Little, Brown & Co. в том же году, что и «Пьеса со счастливым концом».

Книга рассказывает про мальчика Финли, проживающем в городе, в котором процветают ирландская мафия, насилие и наркотики. Ночью он заботится о своём дедушке-инвалиде, а днём отрывается на баскетбольной площадке.

Однажды в школу приходит новый ученик, который раньше был отличным бейсболистом, но после случившейся с ним трагедии бросил спорт и стал откликаться на прозвище «Мальчик 21» (номер его баскетбольной майки). Тренер средней школы попросил Финли, который также носит майку № 21, взять новичка под своё крыло, и это положило начало дружбе.
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