Дэвид О. Расселл снимет кино про юных баскетболистов

Дэвид О. Расселл
, поставивший 5 лет назад «Моего парня — психа»
по роману Мэттью Куика «Пьеса со счастливым концом»
, решил вновь вернуться к творчеству этого писателя, сообщает сайт Deadline Hollywood.
Режиссёр вместе со сценаристом Джоном Уиттингтоном
(«Лего Фильм: Бэтмен»
) разрабатывает адаптацию произведения Куика под названием «Мальчик 21»
(Boy 21), опубликованного издательством Little, Brown & Co. в том же году, что и «Пьеса со счастливым концом».
Книга рассказывает про мальчика Финли, проживающем в городе, в котором процветают ирландская мафия, насилие и наркотики. Ночью он заботится о своём дедушке-инвалиде, а днём отрывается на баскетбольной площадке.
Однажды в школу приходит новый ученик, который раньше был отличным бейсболистом, но после случившейся с ним трагедии бросил спорт и стал откликаться на прозвище «Мальчик 21» (номер его баскетбольной майки). Тренер средней школы попросил Финли, который также носит майку № 21, взять новичка под своё крыло, и это положило начало дружбе.
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