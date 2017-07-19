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Режиссёр «Мамы» и «Оно» адаптирует для современной молодёжи аниме-сериал 80-х

19 июля
2017 год

Новости кино >>
19 июля 2017
Согласно изданию Hollywood Reporter Андрес Мускетти, ответственный за постановку хорроров «Мама» и «Оно», назначен компанией Sony режиссёром фантастической картины «Роботех», основанной на популярном аниме-телесериале 80-х.

«Роботех»

«Роботех», стартовавший на малых экранах в 1985-м году, стал одним из первых аниме-сериалов, показанных в США. В нём рассказывается о том, как благодаря падению на Землю космического корабля пришельцев ученым удалось создать огромных роботов, которые пригодились планете для отражения атаки расы инопланетных гигантов. В центре сюжета — два молодых пилота, в чьих руках оказалась судьба Земли.

Продюсерами будущей ленты числятся сестра режиссёра Барбара Мускетти, Джанни Нуннари и Марк Кантон. Им предстоит переосмыслить серию и адаптировать её для современной молодёжи, незнакомой с оригиналом.

Про дату релиза киноверсии «Роботеха», которую ранее пытался реализовать Джеймс Ван, пока ничего неизвестно.
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«Роботех»
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