Режиссёр «Мамы» и «Оно» адаптирует для современной молодёжи аниме-сериал 80-х

Согласно изданию Hollywood Reporter Андрес Мускетти
, ответственный за постановку хорроров «Мама»
и «Оно»
, назначен компанией Sony режиссёром фантастической картины «Роботех»
, основанной на популярном аниме-телесериале 80-х.
«Роботех», стартовавший на малых экранах в 1985-м году, стал одним из первых аниме-сериалов, показанных в США. В нём рассказывается о том, как благодаря падению на Землю космического корабля пришельцев ученым удалось создать огромных роботов, которые пригодились планете для отражения атаки расы инопланетных гигантов. В центре сюжета — два молодых пилота, в чьих руках оказалась судьба Земли.
Продюсерами будущей ленты числятся сестра режиссёра Барбара Мускетти
, Джанни Нуннари
и Марк Кантон
. Им предстоит переосмыслить серию и адаптировать её для современной молодёжи, незнакомой с оригиналом.
Про дату релиза киноверсии «Роботеха», которую ранее пытался реализовать Джеймс Ван
, пока ничего неизвестно.
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