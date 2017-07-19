Клер Фой и Джуно Темпл снялись в фильме Стивена Содерберга

По данным The Tracking Board, Стивен Содерберг
, возвращающийся в большой кинематограф картиной «Удача Логана»
, снял экспериментальный фильм с Клер Фой
под рабочим названием Unsane
.
Позднее информацию подтвердило издание Empire, сообщив при этом, что компанию звезде сериала «Корона»
составила Джуно Темпл
.
Детали нового проекта Содерберга спрятаны за семью печатями. По слухам, режиссёр снял фильм на iPhone, что вполне может оказаться правдой, поскольку он любит экспериментировать.
Что касается «Удачи Логана», то она выйдет в российский прокат 7 сентября
.
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