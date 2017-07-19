Жора Крыжовников приступил к съёмкам сериала «Звоните ДиКаприо»

Жора Крыжовников
на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что приступил к съёмкам комедийной драмы «Звоните ДиКаприо!»
.
Сериал производства компании Good Story Media расскажет о неудачливом актёре по имени Лев, который всю жизнь завидовал младшему брату Егору, любимцу женщин и человеку года по версии журнала GQ. Но неожиданно, в силу непреодолимых обстоятельств, братьям придётся поменяться местами.
Над проектом, чей кастинг стартовал в середине мая прошлого года, также работают автор «Сладкой жизни» Пётр Внуков
и продюсер GSM Антон Щукин
.
Показ сериала состоится на телеканале ТНТ, но дата премьеры пока неизвестна.
обсуждение >>