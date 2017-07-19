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Жора Крыжовников приступил к съёмкам сериала «Звоните ДиКаприо»

19 июля
2017 год

Новости кино >>
19 июля 2017
Жора Крыжовников на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что приступил к съёмкам комедийной драмы «Звоните ДиКаприо!».

Жора Крыжовников приступил к съёмкам сериала «Звоните ДиКаприо»

Сериал производства компании Good Story Media расскажет о неудачливом актёре по имени Лев, который всю жизнь завидовал младшему брату Егору, любимцу женщин и человеку года по версии журнала GQ. Но неожиданно, в силу непреодолимых обстоятельств, братьям придётся поменяться местами.

Над проектом, чей кастинг стартовал в середине мая прошлого года, также работают автор «Сладкой жизни» Пётр Внуков и продюсер GSM Антон Щукин.

Показ сериала состоится на телеканале ТНТ, но дата премьеры пока неизвестна.
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