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Карла Гуджино встретится с «Призраком дома на холме»

19 июля
2017 год

Новости кино >>
19 июля 2017
По информации сайта Deadline Hollywood, Карла Гуджино составит компанию Михилу Хёйсману, который исполнит главную роль в 10-серийной экранизации «Призрака дома на холме», задуманной потоковым сервисом Netflix.

Карла Гуджино

Кого именно актрисе предстоит воплотить в мистическом триллере, основанном на одноимённом готическом романе Ширли Джексон 1959 года, пока неизвестно.

Спустя более 50 лет после первой киноадаптации произведения, осуществлённой Робертом Уайзом, зрителю вновь расскажут о поместье Крейнов, которое посетит небольшая группа людей с целью изучить паранормальные явления, происходящие в этом мрачном месте.

Майк Флэнеган («Окулус») напишет сценарий и поставит все эпизоды сериала. Режиссёр также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Тревором Мэйси, Дэррилом Фрэнком и Джастином Фалвеем. За производство отвечают Paramount TV и продюсерская компания Стивена Спилберга Amblin TV.
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№ 1
754-13-нг   19.07.2017 - 18:39
на Л. Полищук похожа. читать далее>>
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