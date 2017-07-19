Карла Гуджино встретится с «Призраком дома на холме»

По информации сайта Deadline Hollywood, Карла Гуджино
составит компанию Михилу Хёйсману
, который исполнит главную роль в 10-серийной экранизации «Призрака дома на холме»
, задуманной потоковым сервисом Netflix.
Кого именно актрисе предстоит воплотить в мистическом триллере, основанном на одноимённом готическом романе Ширли Джексон
1959 года, пока неизвестно.
Спустя более 50 лет после первой киноадаптации
произведения, осуществлённой Робертом Уайзом
, зрителю вновь расскажут о поместье Крейнов, которое посетит небольшая группа людей с целью изучить паранормальные явления, происходящие в этом мрачном месте.
Майк Флэнеган
(«Окулус»
) напишет сценарий и поставит все эпизоды сериала. Режиссёр также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Тревором Мэйси
, Дэррилом Фрэнком
и Джастином Фалвеем
. За производство отвечают Paramount TV и продюсерская компания Стивена Спилберга
Amblin TV.
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