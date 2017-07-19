Фелисити Джонс примут в Верховный суд США

В 2015 году с Натали Портман
велись переговоры о том, чтобы она сыграла члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
в биографической ленте «Основы секса»
(On The Basis Of Sex). Но проект не сложился и был отложен на несколько лет.
На днях, благодаря изданию Empire, стало известно, что на роль Гинзбург претендует звезда блокбастера «Изгой-один» Фелисити Джонс
, а режиссёрское кресло фильма займёт Мими Ледер
.
Рут Бейдер Гинзбург прославилась тем, что стала второй женщиной-судьёй (после Сандры Дей О’Коннор) и первой судьёй-еврейкой в американской истории. Она провела свою жизнь, защищая права женщин. Была одним из основателей первого юридического журнала по гендерному равенству, стала первой женщиной-профессором, работающим в Колумбийском университете. В 1993 году Билл Клинтон
назначил её в Верховный суд.
Сценарий к байопику написал Дэниел Стайплемэн
, съёмки начнутся в сентябре текущего года в Монреале.
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