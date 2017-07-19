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Фелисити Джонс примут в Верховный суд США

19 июля
2017 год

Новости кино >>
19 июля 2017
В 2015 году с Натали Портман велись переговоры о том, чтобы она сыграла члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург в биографической ленте «Основы секса» (On The Basis Of Sex). Но проект не сложился и был отложен на несколько лет.

Фелисити Джонс примут в Верховный суд США

На днях, благодаря изданию Empire, стало известно, что на роль Гинзбург претендует звезда блокбастера «Изгой-один» Фелисити Джонс, а режиссёрское кресло фильма займёт Мими Ледер.

Рут Бейдер Гинзбург прославилась тем, что стала второй женщиной-судьёй (после Сандры Дей О’Коннор) и первой судьёй-еврейкой в американской истории. Она провела свою жизнь, защищая права женщин. Была одним из основателей первого юридического журнала по гендерному равенству, стала первой женщиной-профессором, работающим в Колумбийском университете. В 1993 году Билл Клинтон назначил её в Верховный суд.

Сценарий к байопику написал Дэниел Стайплемэн, съёмки начнутся в сентябре текущего года в Монреале.
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Фелисити Джонс
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