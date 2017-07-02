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В рамках мини-ретроспективы «Искусство кадра» КАРО покажет фильмы братьев Коэн, Дени Вильнёва, Роберта Земекиса и Мортена Тильдума

2 июля
2017 год

Новости кино >>
2 июля 2017
С 5 по 26 июля в рамках проекта «КАРО.Арт» состоится мини-ретроспектива «Искусство кадра». Эксперты расскажут о роли художников-постановщиков и художников по костюмам в создании картин, номинированных на премию «Оскар 2017».

В рамках мини-ретроспективы «Искусство кадра» КАРО покажет фильмы братьев Коэн, Дени Вильнёва, Роберта Земекиса и Мортена Тильдума

Кинематографический образ создаётся не только актёром, хотя ему в этом принадлежит огромная роль, но и художником-постановщиком (production designer). Не менее важную роль в художественной составляющей фильма играют художники по костюмам. Если актёр создаёт на экране образ человека, то художник — многообразный предметный мир, в котором действуют герои. Такие новые инструменты, как компьютерные технологии, современная машинерия и инженерная мысль, сложные технические эффекты, появившиеся в арсенале художника, позволили ему расширить диапазон его работы, практически не оставив ничего невозможного для воплощения на экране.

Увидеть, оценить и обсудить вклад художника в картину зрители смогут на показах фильмов «Да здравствует Цезарь» братьев Коэн (5 июля, 19:30), «Прибытие» Дени Вильнёва (12 июля, 19:30), «Пассажиры» Мортена Тильдума (19 июля, 19:30) и «Союзники» Роберта Земекиса (26 июля, 19:30). Все фильмы этой ретроспективы объединяет то, что они были номинированы на премию «Оскар 2017» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» или «Лучший дизайн костюмов».

Куратор проекта, художник кино и телевидения, куратор программы «Художественная постановка» в Московской школе кино Аддис Гаджиев, эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри, генеральный продюсер и основатель компании Park Production Дмитрий Добужинский, кинооператор и режиссёр Михаил Агранович и живописец Егор Кошелев обсудят, насколько тонко и деликатно художники подчеркивают литературную драматургию своими инструментами на экране. Все показы пройдут в кинотеатре «КАРО 8 Атриум» (ул. Земляной Вал, д. 33). Билеты можно приобрести здесь.
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«Прибытие»
«Да здравствует Цезарь»
«Пассажиры»
В рамках мини-ретроспективы «Искусство кадра» КАРО покажет фильмы братьев Коэн, Дени Вильнёва, Роберта Земекиса и Мортена Тильдума фотографии
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В рамках мини-ретроспективы «Искусство кадра» КАРО покажет фильмы братьев Коэн, Дени Вильнёва, Роберта Земекиса и Мортена Тильдума
Новости кино

В рамках мини-ретроспективы «Искусство кадра» КАРО покажет фильмы братьев Коэн, Дени Вильнёва, Роберта Земекиса и Мортена Тильдума

Москвичам расскажут о роли художников-постановщиков и художников по костюмам в создании картин, номинированных на премию «Оскар 2017».