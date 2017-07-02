В рамках мини-ретроспективы «Искусство кадра» КАРО покажет фильмы братьев Коэн, Дени Вильнёва, Роберта Земекиса и Мортена Тильдума

С 5 по 26 июля
в рамках проекта «КАРО.Арт» состоится мини-ретроспектива «Искусство кадра»
. Эксперты расскажут о роли художников-постановщиков и художников по костюмам в создании картин, номинированных на премию «Оскар 2017».
Кинематографический образ создаётся не только актёром, хотя ему в этом принадлежит огромная роль, но и художником-постановщиком (production designer). Не менее важную роль в художественной составляющей фильма играют художники по костюмам. Если актёр создаёт на экране образ человека, то художник — многообразный предметный мир, в котором действуют герои. Такие новые инструменты, как компьютерные технологии, современная машинерия и инженерная мысль, сложные технические эффекты, появившиеся в арсенале художника, позволили ему расширить диапазон его работы, практически не оставив ничего невозможного для воплощения на экране.
Увидеть, оценить и обсудить вклад художника в картину зрители смогут на показах фильмов «Да здравствует Цезарь» братьев Коэн
(5 июля, 19:30), «Прибытие» Дени Вильнёва
(12 июля, 19:30), «Пассажиры» Мортена Тильдума
(19 июля, 19:30) и «Союзники» Роберта Земекиса
(26 июля, 19:30). Все фильмы этой ретроспективы объединяет то, что они были номинированы на премию «Оскар 2017» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» или «Лучший дизайн костюмов».
Куратор проекта, художник кино и телевидения, куратор программы «Художественная постановка» в Московской школе кино Аддис Гаджиев
, эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри
, генеральный продюсер и основатель компании Park Production Дмитрий Добужинский
, кинооператор и режиссёр Михаил Агранович
и живописец Егор Кошелев
обсудят, насколько тонко и деликатно художники подчеркивают литературную драматургию своими инструментами на экране. Все показы пройдут в кинотеатре «КАРО 8 Атриум» (ул. Земляной Вал, д. 33). Билеты можно приобрести здесь
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