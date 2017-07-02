Алиса Брага сменила Росарио Доусон в «Новых мутантах»

Согласно изданию The Hollywood Reporter, Росарио Доусон
покинула кинокомикс «Люди Икс: Новые мутанты»
.
Ей на замену пришла Алиса Брага
. Актриса предстанет в образе доктора Сесилии Рейес, наставницы юных супергероев.
Компанию ей составят Мейзи Уильямс
(Вулфсбэйн), Аня Тейлор-Джой
(Мэджик), Блю Хант
(Мираж), Чарли Хитон
(Пушечное ядро) и Генри Зага
(Санспот). В режиссёрском кресле — Джош Бун
, сценарий вместе с постановщиком написали Нэйт Гуолтни
, Скотт Ностэдтер
и Майкл Уэбер
.
«Новые мутанты» вырвутся на большие экраны планеты 13 апреля
будущего года.
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