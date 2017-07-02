Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алиса Брага сменила Росарио Доусон в «Новых мутантах»

2 июля
2017 год

Новости кино >>
2 июля 2017
Согласно изданию The Hollywood Reporter, Росарио Доусон покинула кинокомикс «Люди Икс: Новые мутанты».

Алиса Брага сменила Росарио Доусон в «Новых мутантах»

Ей на замену пришла Алиса Брага. Актриса предстанет в образе доктора Сесилии Рейес, наставницы юных супергероев.

Компанию ей составят Мейзи Уильямс (Вулфсбэйн), Аня Тейлор-Джой (Мэджик), Блю Хант (Мираж), Чарли Хитон (Пушечное ядро) и Генри Зага (Санспот). В режиссёрском кресле — Джош Бун, сценарий вместе с постановщиком написали Нэйт Гуолтни, Скотт Ностэдтер и Майкл Уэбер.

«Новые мутанты» вырвутся на большие экраны планеты 13 апреля будущего года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мейзи Уильямс стала Волчицей
Росарио Доусон заменит Профессора Икса
Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами»
персоны
Алиса БрагаРосарио ДоусонМейзи Уильямс

фотографии >>
Алиса Брага сменила Росарио Доусон в «Новых мутантах» фотографии
Алиса Брага
Алиса Брага
Алиса Брага
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Светозаров
30 июня ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Светозаров.
Олег Яковлев
29 июня скончался певец Олег Яковлев.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Александр Голубев
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Эндрю Дивофф
Линдсей Лохан
Ванда Лучицкая
Вальдемар Матушка
Сами Насери
Кароль Страсбургер
Эшли Тисдейл
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью