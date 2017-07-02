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Оливия Кук примерит платья Бекки Шарп

2 июля
2017 год

Новости кино >>
2 июля 2017
Звезда «Мотеля Бейтсов» Оливия Кук воплотит образ Бекки Шарп в новой телевизионной экранизации романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», сообщает Variety.

Оливия Кук

За 7-серийную адаптацию классического сатирического произведения, посвящённого эпохе Наполеоновских войн, возьмутся потоковый сервис Amazon и британский канал ITV.

Над сценарием работает Гвинет Хьюз, а постановку осуществит Джеймс Стронг. В качестве исполнительных продюсеров вместе с Хьюз числятся Том Малленс, Джулия Стэннард и Дэмиен Тиммер. За производство будут отвечать Amazon Studios и Mammoth Screen. Съёмки стартуют в сентябре в Будапеште и Лондоне. Премьеру сериала следует ожидать в 2018-м.

Напомним, это уже 12 экранизация романа. Бекки Шарп в своё время играли Мирна Лой, Мириам Хопкинс, Лилия Юдина, Риз Уизерспун и другие актрисы.
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