Оливия Кук примерит платья Бекки Шарп

Звезда «Мотеля Бейтсов» Оливия Кук
воплотит образ Бекки Шарп в новой телевизионной экранизации романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия»
, сообщает Variety.
За 7-серийную адаптацию классического сатирического произведения, посвящённого эпохе Наполеоновских войн, возьмутся потоковый сервис Amazon и британский канал ITV.
Над сценарием работает Гвинет Хьюз
, а постановку осуществит Джеймс Стронг
. В качестве исполнительных продюсеров вместе с Хьюз числятся Том Малленс
, Джулия Стэннард
и Дэмиен Тиммер
. За производство будут отвечать Amazon Studios и Mammoth Screen. Съёмки стартуют в сентябре в Будапеште и Лондоне. Премьеру сериала следует ожидать в 2018-м.
Напомним, это уже 12 экранизация романа. Бекки Шарп в своё время играли Мирна Лой
, Мириам Хопкинс
, Лилия Юдина
, Риз Уизерспун
и другие актрисы.
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