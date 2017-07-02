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Юбилей Александры Яковлевой

2 июля
2017 год

Новости кино >>
2 июля 2017
Сегодня, 2 июля, отмечает своё 60-летие популярная актриса советского и российского кино Александра Яковлева.

Юбилей Александры Яковлевой

Александра Евгеньевна Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В детстве занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки. В 1978 году окончила Ленинградский университет театра, музыки и кино (курс народного артиста СССР И. П. Владимирова). Свой творческий псевдоним (вместо родной фамилии Иванес) выбрала по фамилии своего деда. Прославилась благодаря ролям в картинах «Экипаж», «Россия молодая», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Всего на её счету более 30 кинообразов.

В начале 90-х оставила кино. За время своего отсутствия на большом экране она успела побывать председателем Комитета по культуре и туризму при мэрии города Калининграда, вице-мэром Калининграда, президентом МКФ стран Балтии «Янтарная пантера», заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги» и на других ответственных постах.

В 2016-м актриса вернулась в кинематограф, вновь сыграв Тамару в «Экипаже» Николая Лебедева. В том же году на сцене ДК Выборгский в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Оскар» Санкт-Петербургского Малого театра комедии им. Анны Самохиной, где Александра Яковлева исполнила одну их главных женских ролей — горничную Бернадетт.
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