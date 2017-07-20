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Павел Прилучный станет российским Борном

20 июля
2017 год

Новости кино >>
20 июля 2017
На очной защите проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, был представлен новый проект под рабочим названием «Герой». На главную роль в фильме утверждён Павел Прилучный.

Павел Прилучный станет российским Борном

В случае успеха создатели планируют превратить боевик во франшизу. Также сообщается, что своё согласие на участие в картине дали Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Паулина Андреева.

Студия «Карго», занимающаяся фильмом, просит на создание проекта 60 миллионов рублей в этом году и столько же — в следующем.

Постановкой «Героя» будет заниматься режиссёр Карен Оганесян, сценарий написал Николай Куликов.
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№ 1
Kosmos   20.07.2017 - 11:01
Полный комплект, как грится, звезд;) ну Борн, так Борн..... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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