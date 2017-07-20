Павел Прилучный станет российским Борном

На очной защите проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, был представлен новый проект под рабочим названием «Герой»
. На главную роль в фильме утверждён Павел Прилучный
.
В случае успеха создатели планируют превратить боевик во франшизу. Также сообщается, что своё согласие на участие в картине дали Владимир Машков
, Светлана Ходченкова
и Паулина Андреева
.
Студия «Карго», занимающаяся фильмом, просит на создание проекта 60 миллионов рублей в этом году и столько же — в следующем.
Постановкой «Героя» будет заниматься режиссёр Карен Оганесян
, сценарий написал Николай Куликов
.
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