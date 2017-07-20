Данила Козловский и Любовь Аксёнова сыграют в романтическом роуд-муви

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представила на питчинге Фонда Кино картину «Неидеальные»
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Продюсер Рубен Дишдяшян
презентовал глянцевое роуд-муви, рассчитанное на женскую аудиторию.
Главную роль в проекте исполнит Данила Козловский
. По пути в Краснодарский край главного героя, судя по трейлеру, ждут любовные приключения. Одну из женских ролей в картине исполнила Любовь Аксёнова
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Создатели будущей картины также отметили, что серьёзно отнесутся к выбору саундтреков для будущего фильма: планируют, что в мелодраме будут играть треки Земфиры
и другие известные и любимые зрителям композиции.
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