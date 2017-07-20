Мейзи Уильямс и Константин Крюков будут спасаться от зомби

Компания «Мир Кино» на питчинге Фонда кино представила один из своих новых проектов — фантастический триллер, основанный на бестселлере Кейт Маберли «Лес рук и зубов»
.
Фильм будет снят в копродукции Великобритании, России и Ирландии. Главные роли в триллере о зомби-вирусе исполнят звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс
и Константин Крюков
.
По словам сопродюсера картины Игоря Толстунова
, бюджет проекта составляет примерно 650 миллионов рублей, создатели рассчитывают собрать в российской кассе около 250 миллионов, а остальные средства будут получены за счёт мировых продаж.
Режиссёром фильма выступит Даг Лайман
(«Грань будущего»
).
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