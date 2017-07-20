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Алексей Учитель тоже хочет снять фильм о Викторе Цое

20 июля
2017 год

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20 июля 2017
Творческо-производственное объединение «Рок» представило на питчинге свой новый проект — роуд-муви с мелодраматическим акцентом о Викторе Цое.

Алексей Учитель тоже хочет снять фильм о Викторе Цое

Алексей Учитель подтвердил, что он сам выступит режиссёром картины. «Цой - это легенда-шаман, который в умах самых молодых, подрастающего поколения и более старшего», - рассказал постановщик. К слову, в 1992 году Учитель снял документальную ленту «Последний герой».

Режиссёр рассказал, что в новом фильме не будет актёра, исполняющего роль Цоя. Действие будет происходить в автобусе. Главным героем станет водитель, который сбил лидера группы «Кино» и доставил его тело в Ленинград.

Алексей Учитель тоже хочет снять фильм о Викторе Цое

Также уточняется, что студии принадлежат права на 8 песен группы «Кино» с изображением самого Цоя, чтобы зрители видели легенду, а не актёра. Бюджет картины составляет 150 миллионов рублей, от Фонда кино студия просит 100 миллионов.

Это уже третий российский фильм за год, посвящённый легенде отечественного рока. Зимой о работе над картиной о юности культового певца рассказал Кирилл Серебренников, а в июне стартовали съёмки ленты «Цой» режиссёра Алексея Рыбина, одного из основателей группы «Кино».
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