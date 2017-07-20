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Валерий Тодоровский загипнотизирует зрителей

20 июля
2017 год

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20 июля 2017
Глава продюсерской компании «Мармот-фильм» Валерий Тодоровский представил на питчинге Фонда кино свой новый кинопроект «Гипноз».

Валерий Тодоровский

Режиссёр рассказал, что сценарий ленты уже в работе. «Гипноз», по словам создателей, станет мощным психологическим триллером об украденных воспоминаниях. Прототипом главного героя стал врач-психотерапевт и гипнотизёр Владимир Райков.

Съёмки ленты будут проходить зимой. Тодоровский пообещал, что главную роль в фильме исполнит звезда первого эшелона, в пример режиссёр привёл Дмитрия Назарова.

Бюджет картины «Гипноз» составляет 100 миллионов рублей.
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