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Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто»

20 июля
2017 год

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20 июля 2017
Роман Каримов представил на питчинге Фонда кино свой новый проект «Кольская сверхглубокая». Режиссёр обозначил жанр как «сай-фай с элементами хоррора» в духе «Чужого» и «Нечто».

Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто»

Фильм основан на реальных событиях. В 1970-ом году началось бурение Кольской сверхглубокий скважины. На глубине 12 тысяч метров раздались леденящие душу звуки, похожие на стоны и крики сотен мучеников. А потом – мощный рёв и взрыв в глубине. Буровики рассказывали, что почувствовали ужас – словно из шахты выскочило нечто страшное, не видимое глазом, но от этого ещё более пугающее. Рассказы очевидцев напечатали финские и шведские газеты – они утверждали, что «русские выпустили демона из ада». Работы по бурению были прекращены – их объяснили недостаточным финансированием.

Режиссёр подчеркнул, что фантастическое кино часто снимают про космическое пространство, забывая при этом, что подземный мир тоже представляет собой своеобразный космос. К тому же у него имеется религиозный смысл.

Бюджет научно-фантастической картины «Кольская сверхглубокая» составляет 175 миллионов рублей. Создатели планируют сэкономить на бюджете тем, что будут снимать на территории скважины, являющейся замечательным мрачным антуражем для подобного проекта.
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Роман Каримов
Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто» фотографии
Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто» фотографии
Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто» фотографии
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№ 1
Dr. Grey   20.07.2017 - 13:21
Это второй отечественный хоррор, который меня заинтересовал. Первый - "Ховрино: Блог из преисподней" (выходит сегодня, но в кино идёт только в России, в моей республике, например, фильм не вышел... читать далее>>
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