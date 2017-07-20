Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто»

Роман Каримов
представил на питчинге Фонда кино свой новый проект «Кольская сверхглубокая»
. Режиссёр обозначил жанр как «сай-фай с элементами хоррора»
в духе «Чужого»
и «Нечто»
.
Фильм основан на реальных событиях. В 1970-ом году началось бурение Кольской сверхглубокий скважины. На глубине 12 тысяч метров раздались леденящие душу звуки, похожие на стоны и крики сотен мучеников. А потом – мощный рёв и взрыв в глубине. Буровики рассказывали, что почувствовали ужас – словно из шахты выскочило нечто страшное, не видимое глазом, но от этого ещё более пугающее. Рассказы очевидцев напечатали финские и шведские газеты – они утверждали, что «русские выпустили демона из ада»
. Работы по бурению были прекращены – их объяснили недостаточным финансированием.
Режиссёр подчеркнул, что фантастическое кино часто снимают про космическое пространство, забывая при этом, что подземный мир тоже представляет собой своеобразный космос. К тому же у него имеется религиозный смысл.
Бюджет научно-фантастической картины «Кольская сверхглубокая» составляет 175 миллионов рублей. Создатели планируют сэкономить на бюджете тем, что будут снимать на территории скважины, являющейся замечательным мрачным антуражем для подобного проекта.
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