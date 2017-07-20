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Джаник Файзиев спродюсирует хоррор от создателей «Пиковой дамы»

20 июля
2017 год

Новости кино >>
20 июля 2017
Джаник Файзиев и его «Киностудия КИТ» выступят продюсерами нового проекта от создателей хоррора «Пиковая дама: Чёрный обряд» Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского. Соответствующий проект был представлен на питчинге независимых компаний, претендующих на бюджетные средства Фонда кино.

Джаник Файзиев спродюсирует хоррор от создателей «Пиковой дамы»

«Киностудия КИТ решила расширить горизонты своих жанровых предпочтений. «Пиковая дама» на меня произвела сильное впечатление. Это один из немногих и редких случаев, когда в лучших традициях Альфреда Хичкока было сделано кино, где не нужно было сложных спецэффектов, а за счёт кинематографических средств была создана атмосфера хоррора», – отметил Файзиев.

Фильм будет снят по мотивам славянской легенды об отверженных девушках, которые топились в озере, а затем превращались в русалок и возвращались в мир живых, чтобы отомстить мужчинам. В центре сюжета – пара, переживающая кризис в отношениях. По словам Подгаевского, картина будет «мелодраматическим хоррором». Релиз запланирован на декабрь 2018 года.
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