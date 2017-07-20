ревью

Новости кино Сергей Безруков и Анна Матисон снимают кино о Великой Отечественной войне Актёр исполнит главную роль в новом фильме супруги.

Новости кино Джаник Файзиев спродюсирует хоррор от создателей «Пиковой дамы» Фильм будет снят по мотивам славянской легенды об отверженных девушках, превратившихся в русалок.

Новости кино Мейзи Уильямс и Константин Крюков будут спасаться от зомби Актёры сыграют в международном проекте России, Великобритании и Ирландии, основанном на бестселлере Кейт Маберли «Лес рук и зубов».

Новости кино «Снеговик» втянул Mайкла Фассбендера в смертельную игру Опубликован первый дублированный трейлер экранизации бестселлера Ю Несбё.

Новости кино Роман Каримов снимет сай-фай в духе «Чужого» и «Нечто» Режиссёр представил свой новый фильм «Кольская сверхглубокая».

Обзор сериалов «Игра престолов»-7. Драконий камень, ножницы, бумага В начале седьмого сезона весь Вестерос готовится к войне

Главная тема Социальные сети, юмористы и инкассаторы: дебюты, которые получили поддержку Минкультуры Описания дебютных проектов, которые профинансирует министерство

Фестивальная колонка Золотой абрикос-2017: Не тупик, а перекресток Кино и деловая программа ереванского международного кинофестиваля

Ролики фильмов "Темные времена" Восхитительный Гэри Олдман в роли Сэра Уинстона Черчилля