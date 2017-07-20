Сергей Безруков и Анна Матисон снимают кино о Великой Отечественной войне

Анна Матисон
и Сергей Безруков
представили на питчинге Фонда кино проект «Большая земля»
о подвиге советского солдата в период Великой Отечественной войны. Сюжет ленты основан на реальных событиях.
«Это реальная история партизана Николая Киселёва, который единственный решился провести выживших евреев, стариков и детей из местечка Долгиново. Он довёл всех до советской территории, до Большой Земли. Изначально мы писали эту роль под Сергея Безрукова»
- рассказала режиссёр фильма Анна Матисон. Кинематографист отметила, что проект может выйти на международный уровень.
Сергей Безруков, утверждённый на главную роль, уверил, что будет стараться, как никогда. Сроки работ над «Большой землёй» не уточнялись.
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