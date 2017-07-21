Оксана Фандера решилась украсть скрипку Страдивари

В Москве завершились съёмки сериала «Неуловимые»
, главные роли в котором сыграли Оксана Фандера
и Юрий Стоянов
, сообщает пресс-служба НТВ.
Сюжет нового телепроекта происходит в Одессе в 1958 году. Объектом всеобщего интереса становится скрипка Страдивари, подаренная Давиду Ойстраху Бельгийской королевой. Два ловких черноморских вора в исполнении Александра Лыкова
и Сергея Газарова
решаются на дерзкое ограбление - они задумали похитить знаменитый музыкальный инструмент. Из Москвы скрипку перевозят в спецвагоне поезда и, чтобы провернуть задуманное, опытные мастера собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела. Операция рискует принять неожиданный поворот, когда в дело вмешивается любовь в образе расчётливой воровки Фирочки Танцорки, которую сыграла Оксана Фандера.
«Атмосфера на съёмочной площадке была настолько творческой, что, наверное, не хватит восторженных слов, чтобы описать насколько комфортно было работать над этим проектом»
, - рассказала актриса о своём участии в проекте.
Премьера сериала «Неуловимые» состоится на НТВ в новом сезоне.
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