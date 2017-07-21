«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона

Американский канал AMC в Twitter опубликовал дату премьеры долгожданного восьмого сезона зомби-апокалиптического сериала «Ходячие мертвецы».
Канал также представил поклонникам промо-постер нового сезона. Восьмой сезон будет состоять из шестнадцати эпизодов.
«Ходячие мертвецы» – американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. В центре сюжета небольшая группа людей, которая пытается выжить во время зомби-апокалипсиса. Автор сериала – Фрэнк Дарабонт
. Премьера состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC.
обсуждение >>