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«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона

21 июля
2017 год

Новости кино >>
21 июля 2017
Американский канал AMC в Twitter опубликовал дату премьеры долгожданного восьмого сезона зомби-апокалиптического сериала «Ходячие мертвецы».

«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона

Канал также представил поклонникам промо-постер нового сезона. Восьмой сезон будет состоять из шестнадцати эпизодов.

«Ходячие мертвецы» – американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. В центре сюжета небольшая группа людей, которая пытается выжить во время зомби-апокалипсиса. Автор сериала – Фрэнк Дарабонт. Премьера состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC.
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«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона фотографии
«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона фотографии
«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона фотографии
«Ходячие мертвецы» обзавелись датой премьеры 8 сезона фотографии
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