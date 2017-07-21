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Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры

21 июля
2017 год

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21 июля 2017
Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в научно-фантастическом триллере «О2», сообщает ресурс Deadline.

Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры

Сюжет основан на произведении писательницы Кристи Леблан, Главная героиня просыпается в криогенной камере и совершенно не помнит, как она там оказалась. Женщина пытается выбраться из своего заточения, ситуация осложняется еще и тем, что в камере заканчивается воздух.

В 2016 году сценарий фильма оказался в престижном «чёрном списке» лучших из нереализованных сюжетов. В настоящий момент создатели проекта ищут режиссёра. Съемки фильма планируется начать уже осенью 2017 года.
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Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры фотографии
Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры фотографии
Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры фотографии
Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры фотографии
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