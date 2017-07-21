Энн Хэтэуэй попытается выбраться из криогенной камеры

Энн Хэтэуэй
исполнит главную роль в научно-фантастическом триллере «О2», сообщает ресурс Deadline.
Сюжет основан на произведении писательницы Кристи Леблан, Главная героиня просыпается в криогенной камере и совершенно не помнит, как она там оказалась. Женщина пытается выбраться из своего заточения, ситуация осложняется еще и тем, что в камере заканчивается воздух.
В 2016 году сценарий фильма оказался в престижном «чёрном списке» лучших из нереализованных сюжетов. В настоящий момент создатели проекта ищут режиссёра. Съемки фильма планируется начать уже осенью 2017 года.
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