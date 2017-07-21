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Вышел трейлер сериала «Двойка» с Джеймсами Франками

21 июля
2017 год

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21 июля 2017
На канале онлайн-сервиса Амедиатека появился первый русскоязычный трейлер нового сериала «Двойка» с Джеймсом Франко в двух главных ролях.



Сериал рассказывает о буднях простых секс-работников, которые пытаются заработать на порноиндустрии в Нью-Йорке 70-х годов. В последствие небольшой команде удастся создать империю, которая будет стоить сотни миллионов долларов. История основана на реальных событиях, происходивших в США в прошлом столетии.

В проекте также снялась Мэгги Джилленхол. Мировая премьера «Двойки» состоится 10 сентября на HBO.[b][/b]
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Вышел трейлер сериала «Двойка» с Джеймсами Франками фотографии
Вышел трейлер сериала «Двойка» с Джеймсами Франками фотографии
Вышел трейлер сериала «Двойка» с Джеймсами Франками фотографии
Вышел трейлер сериала «Двойка» с Джеймсами Франками фотографии
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