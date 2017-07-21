Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ещё больше звёзд и эпичных сцен в новом трейлере боевика «Kingsman: Золотое кольцо»

21 июля
2017 год

Новости кино >>
21 июля 2017
Компания «Двадцатый век Фокс» представила второй официальный трейлер комедийного боевика «Kingsman: Золотое кольцо».



Приключения главных героев во втором фильме франшизы начинаются после того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена злодейкой Поппи (Джулианна Мур). Над миром нависает угроза, и агенты Эггси (Тэрон Эджертон) и Мерлин (Марк Стронг) обращаются за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. В фильме также появится агент Харт в исполнении Колина Фёрта, который якобы умер в первой ленте.

В картине также снялись Ченнинг Татум, Холли Берри, Джефф Бриджес, Элтон Джон, Винни Джонс, Эдвард Холкрофт, Педро Паскаль и Софи Куксон.

На российские экраны лента выйдет 28 сентября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Агент Харт воскрес
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Холли БерриДжефф БриджесДжулианна МурМарк СтронгЧеннинг ТатумКолин ФёртБернар ХоллиТэрон Эджертон
фильмы
Kingsman: Золотое кольцоKingsman: Секретная служба

фотографии >>
Ещё больше звёзд и эпичных сцен в новом трейлере боевика «Kingsman: Золотое кольцо» фотографии
Ещё больше звёзд и эпичных сцен в новом трейлере боевика «Kingsman: Золотое кольцо» фотографии
Ещё больше звёзд и эпичных сцен в новом трейлере боевика «Kingsman: Золотое кольцо» фотографии
Ещё больше звёзд и эпичных сцен в новом трейлере боевика «Kingsman: Золотое кольцо» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Лосс   21.07.2017 - 15:26
Неумирающий Фёрт здесь, видимо, для привлечения фанаток "Гордости и предубеждения": ведь он навеки идеальный мистер Дарси. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Кинах
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.

День рождения >>

Павел Ващилин
Родион Галюченко
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Илья Носков
Денис Синявский
Ксения Черноскутова
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Уэнделл Бёртон
Джон Ловиц
Джейми Мюррей
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью