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Стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

21 июля
2017 год

Новости кино >>
21 июля 2017
В Москве стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», основанной на одноимённом короткометражном фильме, получившем в прошлом году специальный диплом «Кинотавра» и гран-при кинофестиваля «Короче».

Стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

В центре сюжета фильма актёр Илья, чья карьера так и не сложилась. Неожиданно ему выпадает шанс, и он устраивается на работу ведущим «Мужского радио». Илья отмечает это событие весёлой вечеринкой, после которой у него начисто пропадает голос. За полчаса до эфира Илья в панике, его единственная надежда – укол в голосовые связки, только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. Вроде бы проблема решена, Илья у микрофона. Внезапно он слышит, что приветствует радиослушателей женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой готов на всё, чтобы вернуть голос.

Режиссёром картины назначен Кирилл Васильев. В главных ролях – Виктор Добронравов, Валентина Мазунина, Сергей Бурунов. Саундтреками к фильму станут узнаваемые композиции группы «Ленинград».

На российские экраны комедия выйдет 8 марта 2018 года.
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Стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» фотографии
Стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» фотографии
Стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» фотографии
Стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» фотографии
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