В Москве стартовали съёмки комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
, основанной на одноимённом короткометражном фильме
, получившем в прошлом году специальный диплом «Кинотавра» и гран-при
кинофестиваля «Короче».
В центре сюжета фильма актёр Илья, чья карьера так и не сложилась. Неожиданно ему выпадает шанс, и он устраивается на работу ведущим «Мужского радио». Илья отмечает это событие весёлой вечеринкой, после которой у него начисто пропадает голос. За полчаса до эфира Илья в панике, его единственная надежда – укол в голосовые связки, только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. Вроде бы проблема решена, Илья у микрофона. Внезапно он слышит, что приветствует радиослушателей женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой готов на всё, чтобы вернуть голос.
Режиссёром картины назначен Кирилл Васильев
. В главных ролях – Виктор Добронравов
, Валентина Мазунина
, Сергей Бурунов
. Саундтреками к фильму станут узнаваемые композиции группы «Ленинград».
На российские экраны комедия выйдет 8 марта 2018 года.
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