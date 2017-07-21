Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС

Стартовали съёмки нового комедийного сериала СТС «Психологини», сообщает пресс-служба телеканала.
Драмеди расскажет о трех экспертах-психологах в юбках, которым самим не помешала бы помощь профессионалов. Выпускницы психфака Вика, Таня и Алина, встретившись спустя десять лет, понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги снова сблизились и решили помочь друг другу профессиональными советами. Теперь девушки отрабатывают методы психоанализа на своих мужчинах.
Главные роли в сериале исполняют Анна Старшенбаум
, Анастасия Панина
и Софья Каштанова
, а их терпеливых парней играют Егор Корешков
, Роман Маякин
и Дмитрий Ендальцев
.
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