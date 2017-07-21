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Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС

21 июля
2017 год

Новости кино >>
21 июля 2017
Стартовали съёмки нового комедийного сериала СТС «Психологини», сообщает пресс-служба телеканала.

Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС

Драмеди расскажет о трех экспертах-психологах в юбках, которым самим не помешала бы помощь профессионалов. Выпускницы психфака Вика, Таня и Алина, встретившись спустя десять лет, понимают, что Фрейд и другие корифеи психологии не спасают личную жизнь. Алина заводит мимолетные романы, Вика стала тираном в собственной семье, а Таня обзавелась багажом комплексов. Подруги снова сблизились и решили помочь друг другу профессиональными советами. Теперь девушки отрабатывают методы психоанализа на своих мужчинах.

Главные роли в сериале исполняют Анна Старшенбаум, Анастасия Панина и Софья Каштанова, а их терпеливых парней играют Егор Корешков, Роман Маякин и Дмитрий Ендальцев.
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Дмитрий ЕндальцевСофья КаштановаЕгор КорешковРоман МаякинАнастасия ПанинаАнна Старшенбаум

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Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС фотографии
Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС фотографии
Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС фотографии
Выпускницы психфака тренируются на своих бойфрендах в новом проекте СТС фотографии
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