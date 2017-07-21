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Создатели «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную историю США

21 июля
2017 год

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21 июля 2017
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс рассказали, чем они займутся после завершения работы над популярным фэнтези-сериалом о борьбе за Железный трон. Сценаристы объявили, что будут работать над сериалом «Конфедерат», который расскажет альтернативную версию американской истории, сообщает Deadline.

Создатели «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную историю США

Телешоу будет разворачиваться в США, где не было отменено рабство, а южным штатам удалось отделиться. «Мы в течение многих лет обсуждали «Конфедерат», первоначально как концепцию художественного фильма. Опыт работы над «Игрой престолов» убедил нас в том, что никто не может представить лучших возможностей для изложения сюжета, чем HBO», - заявили Бениофф и Уайсс, которые будут сценаристами и режиссёрами будущего сериала.

Представители канала отметили, что события, о которых будет идти речь в новом сериале, представят с точки зрения сторонников отмены рабства, политиков, журналистов, рабовладельцев и борцов за свободу.
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Создатели «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную историю США фотографии
Создатели «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную историю США фотографии
Создатели «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную историю США фотографии
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