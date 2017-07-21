Создатели «Игры престолов» снимут сериал про альтернативную историю США

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс
рассказали, чем они займутся после завершения работы над популярным фэнтези-сериалом о борьбе за Железный трон. Сценаристы объявили, что будут работать над сериалом «Конфедерат», который расскажет альтернативную версию американской истории, сообщает Deadline.
Телешоу будет разворачиваться в США, где не было отменено рабство, а южным штатам удалось отделиться. «Мы в течение многих лет обсуждали «Конфедерат», первоначально как концепцию художественного фильма. Опыт работы над «Игрой престолов» убедил нас в том, что никто не может представить лучших возможностей для изложения сюжета, чем HBO»
, - заявили Бениофф и Уайсс, которые будут сценаристами и режиссёрами будущего сериала.
Представители канала отметили, что события, о которых будет идти речь в новом сериале, представят с точки зрения сторонников отмены рабства, политиков, журналистов, рабовладельцев и борцов за свободу.
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