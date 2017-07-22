Фредерик Бегбедер вошёл в жюри фестиваля фестиваль «Послание к человеку»

В Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября пройдёт фестиваль «Послание к человеку». В жюри международного конкурса войдёт известный французский писатель, литературный критик, режиссёр и киноман Фредерик Бегбедер
(«99 франков»
, «Любовь живет три года»
).
Список фильмов-участников международного и российского конкурсов, а также конкурса экспериментального короткометражного кино In Silico, и полный состав всех жюри будут объявлены в середине августа.
Помимо конкурсов, в программе фестиваля предусмотрено 5 специальных программ: «Панорама.doc» (наиболее яркие документальные работы), «Революция. Призрак бродит по экрану» (программа ключевых фильмов о революциях и революционных процессах XX века), «Китайские призраки» (современные независимые документальные фильмы китайских авторов, запрещенных к показу в КНР), «Кино сверхреальности» (программа игрового кино, в котором режиссёр идёт за реальностью с тщательностью документалиста), «Культурфильм» - (первые советские фильмы-путешествия).
В рамках киносмотра также пройдут три ретроспективы: чешского режиссёра-документалиста Хелены Тржештиковой
, советского кинодраматурга и автора сценариев множества фильмов-биографий Бориса Добродеева
и ретроспектива болгарского режиссёра-документалиста Андрея Паунова
.
Фильмом-открытия фестиваля станет полная отреставрированная версия фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом»
. Фильм был восстановлен голландским киноинститутом EYE.
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