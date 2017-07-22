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В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана

22 июля
2017 год

Новости кино >>
22 июля 2017
С 24 по 27 июля в кинотеатре Garage Screen пройдет ретроспектива Кристофера Нолана. В программе — фантастический фильм «Начало», сай-фай лента «Интерстеллар» и новая военно-историческая драма «Дюнкерк».

В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана

21 и 22 июля в летнем кинотеатре Музея пройдет мини-ретроспектива ранних киноработ обладателя «Золотой пальмовой ветви» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. В рамках совместной программы с фестивалем экспериментального кино MIEFF 21 июля будут показаны избранные экспериментальные фильмы Вирасетакула, а во второй вечер — отреставрированная версия его первой полнометражной ленты «Неопознанный полуденный объект».

1 августа в летнем кинотеатре Garage Screen покажут последнюю работу Софии Копполы «Роковое искушение», получившую приз за лучшую режиссеру в Каннах.

В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана

С 3 по 7 августа Музей «Гараж» и Британский совет проведут серию бесплатных кинопоказов IN FOCUS и покажут пять фильмов современных режиссеров, посвященных знаковым фигурам британской культуры последних пятидесяти лет: Эми Уайнхаус, Дэвиду Хокни, Люсьену Фрейду, группе Oasis и Теду Хьюзу.

14 августа в Музее открывается выставка «Музыка на костях», которая расскажет об уникальном эпизоде из жизни послевоенного советского общества: в конце 1940-х — начале 1960-х изобретательные советские меломаны использовали трофейные и самостоятельно изготовленные рекордеры, чтобы подпольно копировать на рентгеновские снимки музыку, не входившую в дозволенный цензурой репертуар.

15–16 августа продолжится серия показов «Кино о кино» с ЦДК. На этот раз героем станет Стэнли Кубрик: зрители смогут увидеть документальную картину Родни Ашера «Комната 237» и режиссерскую версию фильма «Сияние».
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персоны
София КопполаСтэнли КубрикКристофер Нолан
фильмы
ДюнкеркИнтерстелларНачалоРоковое искушение

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В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана фотографии
В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана фотографии
В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана фотографии
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