В Музее «Гараж» пройдёт ретроспектива Кристофера Нолана

С 24 по 27 июля в кинотеатре Garage Screen пройдет ретроспектива Кристофера Нолана
. В программе — фантастический фильм «Начало»
, сай-фай лента «Интерстеллар»
и новая военно-историческая драма «Дюнкерк»
.
21 и 22 июля в летнем кинотеатре Музея пройдет мини-ретроспектива ранних киноработ обладателя «Золотой пальмовой ветви» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула
. В рамках совместной программы с фестивалем экспериментального кино MIEFF 21 июля будут показаны избранные экспериментальные фильмы Вирасетакула, а во второй вечер — отреставрированная версия его первой полнометражной ленты «Неопознанный полуденный объект».
1 августа в летнем кинотеатре Garage Screen покажут последнюю работу Софии Копполы «Роковое искушение»
, получившую приз за лучшую режиссеру в Каннах.
С 3 по 7 августа Музей «Гараж» и Британский совет проведут серию бесплатных кинопоказов IN FOCUS и покажут пять фильмов современных режиссеров, посвященных знаковым фигурам британской культуры последних пятидесяти лет: Эми Уайнхаус
, Дэвиду Хокни
, Люсьену Фрейду, группе Oasis и Теду Хьюзу
.
14 августа в Музее открывается выставка «Музыка на костях», которая расскажет об уникальном эпизоде из жизни послевоенного советского общества: в конце 1940-х — начале 1960-х изобретательные советские меломаны использовали трофейные и самостоятельно изготовленные рекордеры, чтобы подпольно копировать на рентгеновские снимки музыку, не входившую в дозволенный цензурой репертуар.
15–16 августа продолжится серия показов «Кино о кино» с ЦДК. На этот раз героем станет Стэнли Кубрик
: зрители смогут увидеть документальную картину Родни Ашера
«Комната 237» и режиссерскую версию фильма «Сияние»
.
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