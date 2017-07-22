Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга

Режиссёр Дэвид Кроненберг
продаёт права на экранизацию своего романа «Употреблено» кабельной телесети AMC, сообщает Deadline.
Адаптацией произведения для ТВ займутся Шери Элвуд
(«Люцифер») и Дэйв Эриксон
(«Бойтесь ходячих мертвецов»). Не исключено, что режиссёрское кресло пилотного эпизода сериала может занять сам Кроненберг.
В центре сюжета сюрреалистического романа Кроненберга находятся два представителя жёлтой прессы — Натан и Наоми. Первый готовит материал о подпольном хирурге Золтане Молнаре, а вторая начинает расследовать убийство профессора философии Селестин Аростеги, которая предположительно была съедена собственным мужем. Две сюжетные линии переплетаются, и журналисты неожиданно для себя оказываются в эпицентре глобального заговора.
Роман «Употреблено» вышел в 2014 году и стал дебютным произведением Кроненберга. Произведение получило положительные отзывы критиков, а сам режиссёр заслужил похвалу от Стивена Кинга
.
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