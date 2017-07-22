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Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга

22 июля
2017 год

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22 июля 2017
Режиссёр Дэвид Кроненберг продаёт права на экранизацию своего романа «Употреблено» кабельной телесети AMC, сообщает Deadline.

Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга

Адаптацией произведения для ТВ займутся Шери Элвуд («Люцифер») и Дэйв Эриксон («Бойтесь ходячих мертвецов»). Не исключено, что режиссёрское кресло пилотного эпизода сериала может занять сам Кроненберг.

В центре сюжета сюрреалистического романа Кроненберга находятся два представителя жёлтой прессы — Натан и Наоми. Первый готовит материал о подпольном хирурге Золтане Молнаре, а вторая начинает расследовать убийство профессора философии Селестин Аростеги, которая предположительно была съедена собственным мужем. Две сюжетные линии переплетаются, и журналисты неожиданно для себя оказываются в эпицентре глобального заговора.

Роман «Употреблено» вышел в 2014 году и стал дебютным произведением Кроненберга. Произведение получило положительные отзывы критиков, а сам режиссёр заслужил похвалу от Стивена Кинга.
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Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга фотографии
Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга фотографии
Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга фотографии
Канал AMC экранизирует произведение Дэвида Кроненберга фотографии
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