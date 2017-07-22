В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет

Телеканал TV1000 Русское кино при поддержке Москино проводит «Неделю российского кино», сообщает пресс-центр группы компаний Viasat.
Ежедневно с 31 июля по 6 августа в московском кинотеатре «Космос» (Проспект Мира, 109) все желающие смогут бесплатно увидеть отечественные картины последних лет. Для посещения сеанса необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ruskino.myviasat.ru
.
«Неделя российского кино» стартует в понедельник, 31 июля, с комедии Николая Досталя «Монах и бес»
. Также в рамках проекта можно будет посмотреть фильм Ильи Учителя «Огни большой деревни»
. В выходные, 5 и 6 августа, покажут картину о дворовом футболе «Коробка»
, а также комедию «Яна+Янко»
с Олесей Судзиловской
.
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