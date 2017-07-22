Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет

22 июля
2017 год

Новости кино >>
22 июля 2017
Телеканал TV1000 Русское кино при поддержке Москино проводит «Неделю российского кино», сообщает пресс-центр группы компаний Viasat.

В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет

Ежедневно с 31 июля по 6 августа в московском кинотеатре «Космос» (Проспект Мира, 109) все желающие смогут бесплатно увидеть отечественные картины последних лет. Для посещения сеанса необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ruskino.myviasat.ru.

«Неделя российского кино» стартует в понедельник, 31 июля, с комедии Николая Досталя «Монах и бес». Также в рамках проекта можно будет посмотреть фильм Ильи Учителя «Огни большой деревни». В выходные, 5 и 6 августа, покажут картину о дворовом футболе «Коробка», а также комедию «Яна+Янко» с Олесей Судзиловской.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Николай Досталь (II)Олеся СудзиловскаяИлья Учитель
фильмы
Городские птичкиКоробкаМонах и бесОгни большой деревни

фотографии >>
В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет фотографии
В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет фотографии
В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет фотографии
В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Кинах
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.

День рождения >>

Олег Газманов
Сергей Галич
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Юлия Назаренко-Благая
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Геннадий Сидоров
Станислав Хитров
Паола Барбара
Альберт Брукс
Шарлотта Генсбур
Селена Гомес
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью