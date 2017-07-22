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Фильм «Турецкое седло» стал победителем первого фестиваля в Нижнем Новгороде

22 июля
2017 год

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22 июля 2017
В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль нового российского кино «Горький fest», который возглавляет актер Михаил Пореченков. В программе фестиваля были представлены документальные картины, короткий метр и полнометражные игровые работы, в числе которых были участники Московского международного кинофестиваля и «Кинотавра».

Фильм «Турецкое седло» стал победителем первого фестиваля в Нижнем Новгороде

Гран-при смотра жюри под руководством режиссера Владимира Хотиненко вручили ленте Юсупа Разыкова «Турецкое седло», которая на «Кинотавре» в июне этого года поучала приз за лучшую музыку и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Приз за лучшую режиссуру достался дебютантке Кире Коваленко, выпускнице мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Ее лента «Софичка» снята по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. Соавтором сценария этой картины был, кстати, Кантемир Балагов, который в мае получил приз ФИПРЕССИ программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за свою дебютную работу «Теснота».

Специальный приз жюри достался режиссеру Тамаре Дондурей за ее фильм «Маленький поезд», награда за профессию – актрисе Инне Степановой, сыгравшей в короткометражной ленте Алисы Хмельницкой «Не для речки». Особым упоминанием жюри также отметило фильм Дарьи Власовой «Молоко», который ранее уже получал один из призов короткометражной конкурсной программы «Кинотавра».

Почетного приза «За вклад в современный кинематограф» был удостоен режиссер Александр Велединский, родившийся и выросший в Нижнем Новгороде.

«Я виноват перед своими земляками, что никогда не снимал в Нижнем Новгороде, но у меня еще всё впереди», – сказал, получая награду Велединский.

Фестиваль «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля. Президент смотра Михаил Пореченков отметил, что «Горький fest» пройдет и в следующем году.
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