Фильм «Турецкое седло» стал победителем первого фестиваля в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль нового российского кино «Горький fest», который возглавляет актер Михаил Пореченков
. В программе фестиваля были представлены документальные картины, короткий метр и полнометражные игровые работы, в числе которых были участники Московского международного кинофестиваля и «Кинотавра».
Гран-при смотра жюри под руководством режиссера Владимира Хотиненко
вручили ленте Юсупа Разыкова «Турецкое седло»
, которая на «Кинотавре» в июне этого года поучала приз за лучшую музыку и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Приз за лучшую режиссуру достался дебютантке Кире Коваленко
, выпускнице мастерской Александра Сокурова
в Кабардино-Балкарском университете. Ее лента «Софичка»
снята по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера. Соавтором сценария этой картины был, кстати, Кантемир Балагов
, который в мае получил приз ФИПРЕССИ программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за свою дебютную работу «Теснота».
Специальный приз жюри достался режиссеру Тамаре Дондурей
за ее фильм «Маленький поезд»
, награда за профессию – актрисе Инне Степановой
, сыгравшей в короткометражной ленте Алисы Хмельницкой
«Не для речки». Особым упоминанием жюри также отметило фильм Дарьи Власовой «Молоко»
, который ранее уже получал один из призов короткометражной конкурсной программы «Кинотавра».
Почетного приза «За вклад в современный кинематограф» был удостоен режиссер Александр Велединский
, родившийся и выросший в Нижнем Новгороде.
«Я виноват перед своими земляками, что никогда не снимал в Нижнем Новгороде, но у меня еще всё впереди»
, – сказал, получая награду Велединский.
Фестиваль «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля. Президент смотра Михаил Пореченков отметил, что «Горький fest» пройдет и в следующем году.
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