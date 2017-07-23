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Умер «отец» Кевина Маккалистера Джон Хёрд

23 июля
2017 год

Новости кино >>
23 июля 2017
Минувшим вечером, 22 июля, стало известно о том, что американский актёр Джон Хёрд умер в возрасте 72 лет. Западные СМИ, ссылаясь на близких актёра, сообщили, что он скончался в гостиничном номере, а его тело было обнаружено одной из горничных.

Умер «отец» Кевина Маккалистера Джон Хёрд

Причина смерти Хёрда пока уточняется. Долгое время Джон находился на обследовании у врачей, а совсем недавно перенёс операцию на позвоночнике. На время восстановления актёр поселился в гостинице неподалеку от медицинской клиники в Пало-Альто.

Джон Хёрд наиболее известен по роли Питера Маккалистера – отца Кевина в двух частях фильма «Один дома». Помимо этого актёр сыграл около ста ролей в кино и несколько десятков на ТВ.
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Умер «отец» Кевина Маккалистера Джон Хёрд фотографии
Умер «отец» Кевина Маккалистера Джон Хёрд фотографии
Умер «отец» Кевина Маккалистера Джон Хёрд фотографии
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