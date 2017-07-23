Создатель сериала «Мистер Робот» взялся за новый проект

, создатель популярного сериала «Мистер Робот», возглавит съёмки нового проекта студии Universal о Бермудском треугольнике, сообщает Variety.У будущего фильма пока ещё нет названия. Известно, что за написание сценария Эмейл возьмётся сам. Детали сюжета картины о таинственной области в Атлантическом океане держатся в секрете.Сэм Эмейл стал известен после выхода многосерийного психологического триллера «Мистер Робот» о талантливом компьютерщике-интроверте и подпольном обществе хакеров с доступом к частным, государственным и корпоративным секретам. На данный момент вышло уже два сезона сериала,этого года состоится премьера третьего сезона.