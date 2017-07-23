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Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала

23 июля
2017 год

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23 июля 2017
Звезда «Карточного домика» Кевин Спейси снова сыграет в сериале Netflix: актёр подписался на участие в байопике классика американской литературы Гора Видала, сообщает Variety.

Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала

Известно, что полнометражный фильм получил название «Гор». Съёмки пройдут в итальянских городах, в том числе и в Риме. Источники сообщают, что часть эпизодов будет снято на вилле Видала в Равелло, куда к писателю приезжали Грета Гарбо, Пол Ньюман, Энди Уорхол, Рудольф Нуриев, Мик Джаггер и другие знаменитости.

Режиссёром назначен Майкл Хоффман, известный по фильму «Последнее воскресение» про Льва Толстого.
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Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала фотографии
Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала фотографии
Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала фотографии
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