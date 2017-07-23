Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала

ревью

Актёр снова сотрудничает с Netfilx.

Некоторые члены организации «Христианское государство — Святая Русь» зашли слишком далеко.

На противников фильма «Матильда» могут завести уголовное дело

Потому что можем

Все делают это: Лучшие эротические фильмы по версии Павла Руминова

Глянцевый боевик про солнце, море и гладкие раритетные тачки

Интервью

Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

Актер, ставший президентом нового фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, – о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов