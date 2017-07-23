Кевин Спейси сыграет писателя Гора Видала

Звезда «Карточного домика» Кевин Спейси
снова сыграет в сериале Netflix: актёр подписался на участие в байопике классика американской литературы Гора Видала
, сообщает Variety.
Известно, что полнометражный фильм получил название «Гор». Съёмки пройдут в итальянских городах, в том числе и в Риме. Источники сообщают, что часть эпизодов будет снято на вилле Видала в Равелло, куда к писателю приезжали Грета Гарбо
, Пол Ньюман
, Энди Уорхол
, Рудольф Нуриев
, Мик Джаггер
и другие знаменитости.
Режиссёром назначен Майкл Хоффман
, известный по фильму «Последнее воскресение»
про Льва Толстого.
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