Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга

На фестивале Comic-Con, проходящем в Сан-Диего, состоялась премьера первого тизера научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».
Фильм основан на одноимённом романе сценариста Эрнеста Клайна, который впервые был опубликован в 2011 году. По сюжету книги мир в 2044 году находится в кризисе, вызванном нехваткой ресурсов. От жуткой реальности люди спасаются в виртуальном мире игры «ОАЗИС», в которой можно стать кем угодно и наслаждаться жизнью. Совершенно не героический парень по имени Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.
В фильме снялись Саймон Пегг, ТиДжей Миллер, Оливия Кук и многие другие. Мировая премьера намечена на 28 марта 2018 года.
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