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Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга

23 июля
2017 год

Новости кино >>
23 июля 2017
На фестивале Comic-Con, проходящем в Сан-Диего, состоялась премьера первого тизера научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».



Фильм основан на одноимённом романе сценариста Эрнеста Клайна, который впервые был опубликован в 2011 году. По сюжету книги мир в 2044 году находится в кризисе, вызванном нехваткой ресурсов. От жуткой реальности люди спасаются в виртуальном мире игры «ОАЗИС», в которой можно стать кем угодно и наслаждаться жизнью. Совершенно не героический парень по имени Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

В фильме снялись Саймон Пегг, ТиДжей Миллер, Оливия Кук и многие другие. Мировая премьера намечена на 28 марта 2018 года.
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Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга фотографии
Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга фотографии
Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга фотографии
Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга фотографии
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