Warner Bros. официально анонсировала продолжение «Чудо-женщины»

Руководство студии Warner Bros. во время конференции на Comic-Con официально подтвердило информацию о том, что в настоящее время идёт работа над созданием второго фильма о «Чудо-женщине»
, сообщает Deadline.
Среди потенциальных предстоящих проектов студии также значатся фильмы о Капитане Марвеле (он же Шазам), очередной
«Бэтмен» с участием Бена Аффлека
, лента о Бэтгёрл и Флэше. Помимо этого, студия планирует снять продолжение «Отряда самоубийц»
, а также картину об организации «Корпус зелёных фонарей» и фильм про «Тёмную Лигу справедливости».
Во время встречи с фанатами представители студии рассказали первые подробности о будущем фильме «Флэш». Картина про персонажа Барри Аллена станет адаптацией сюжета Flashpoint и расскажет о том, как Барри отправился в прошлое, чтобы спасти свою мать, но создал этим альтернативную линию времени, в которой все события пошли по-другому. В новой реальности Бэтменом стал не Брюс Уэйн, а его отец Томас, так как сын Уэйнов погиб в ту роковую ночь в переулке, а Супермен находится под стражей.
обсуждение >>