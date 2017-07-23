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Warner Bros. официально анонсировала продолжение «Чудо-женщины»

23 июля
2017 год

Новости кино >>
23 июля 2017
Руководство студии Warner Bros. во время конференции на Comic-Con официально подтвердило информацию о том, что в настоящее время идёт работа над созданием второго фильма о «Чудо-женщине», сообщает Deadline.

Warner Bros. официально анонсировала продолжение «Чудо-женщины»

Среди потенциальных предстоящих проектов студии также значатся фильмы о Капитане Марвеле (он же Шазам), очередной «Бэтмен» с участием Бена Аффлека, лента о Бэтгёрл и Флэше. Помимо этого, студия планирует снять продолжение «Отряда самоубийц», а также картину об организации «Корпус зелёных фонарей» и фильм про «Тёмную Лигу справедливости».

Во время встречи с фанатами представители студии рассказали первые подробности о будущем фильме «Флэш». Картина про персонажа Барри Аллена станет адаптацией сюжета Flashpoint и расскажет о том, как Барри отправился в прошлое, чтобы спасти свою мать, но создал этим альтернативную линию времени, в которой все события пошли по-другому. В новой реальности Бэтменом стал не Брюс Уэйн, а его отец Томас, так как сын Уэйнов погиб в ту роковую ночь в переулке, а Супермен находится под стражей.
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Warner Bros. официально анонсировала продолжение «Чудо-женщины» фотографии
Warner Bros. официально анонсировала продолжение «Чудо-женщины» фотографии
Warner Bros. официально анонсировала продолжение «Чудо-женщины» фотографии
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