ревью

Новости кино

В состав жюри 74-го Венецианского фестиваля вошли Эдгар Райт, Ребекка Холл и Джон Лэндис

В этом году в программу киносмотра вошла секция, посвящённая VR-проектам, у которой будет своё жюри.