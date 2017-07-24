В состав жюри 74-го Венецианского фестиваля вошли Эдгар Райт, Ребекка Холл и Джон Лэндис

На официальном сайте 74-го Венецианского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 30 августа по 9 сентября
, опубликован состав жюри конкурсов.
Компанию председателю жюри главного конкурса, которым в этом году стала голливудская актриса Аннетт Бенинг
, составят актрисы Ребекка Холл
, Анна Муглалис
и Жасмин Тринка
, режиссёр Эдгар Райт
, китайский режиссёр и продюсер Йонфан
, венгерский режиссёр Ильдико Энеди
, директор Сиднейского кинофестиваля Дэвид Стрэттон
и мексиканский режиссёр, продюсер и сценарист Мишель Франко
.
Конкурсную программу «Горизонты» (Orizzonti) возглавит итальянский режиссёр Джанни Амелио
. Ему помогут в оценке кинокартин женщины-режиссёры Рахшан Бани Этемад
(Иран), Эми Канаан Манн
(США), Фин Трох
(Бельгия) и Ребекка Злотовски
(Франция), а также ирландский режиссёр Марк Казинс
и аргентинский сценарист Андрес Дюпра
.
Председателем интернационального жюри, которое будет отвечать за вручение Приза Луиджи Ди Лаурентиса лучшему дебюту Мостры, стал французский режиссёр Бенуа Жако
. В его команду вошли британский автор, профессор, интервьюер и составитель кинопрограмм Джефф Эндрю
, китайский продюсер Альберт Ли
, итальянская актриса Грета Скарано
и греческий постановщик Гиоргос Зойс
.
Под руководством Джона Лэндиса
жюри секции Venice Virtual Reality отметит лучшие проекты, в которых задействована виртуальная реальность. Вместе с известным режиссёром судить конкурсные работы предстоит французскому режиссёру и сценаристке Селин Шьямме
и итальянскому актёру Рики Тоньяцци
. Кроме того, итальянский режиссёр Джузеппе Пиччиони
возглавил студенческое жюри, которое в секции Venezia Classici вручит награды за лучший восстановленный фильм и лучшую документальную ленту о кино.
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