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В состав жюри 74-го Венецианского фестиваля вошли Эдгар Райт, Ребекка Холл и Джон Лэндис

24 июля
2017 год

Новости кино >>
24 июля 2017
На официальном сайте 74-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдёт с 30 августа по 9 сентября, опубликован состав жюри конкурсов.

В состав жюри 74-го Венецианского фестиваля вошли Эдгар Райт, Ребекка Холл и Джон Лэндис

Компанию председателю жюри главного конкурса, которым в этом году стала голливудская актриса Аннетт Бенинг, составят актрисы Ребекка Холл, Анна Муглалис и Жасмин Тринка, режиссёр Эдгар Райт, китайский режиссёр и продюсер Йонфан, венгерский режиссёр Ильдико Энеди, директор Сиднейского кинофестиваля Дэвид Стрэттон и мексиканский режиссёр, продюсер и сценарист Мишель Франко.

Конкурсную программу «Горизонты» (Orizzonti) возглавит итальянский режиссёр Джанни Амелио. Ему помогут в оценке кинокартин женщины-режиссёры Рахшан Бани Этемад (Иран), Эми Канаан Манн (США), Фин Трох (Бельгия) и Ребекка Злотовски (Франция), а также ирландский режиссёр Марк Казинс и аргентинский сценарист Андрес Дюпра.

Бенуа Жако

Председателем интернационального жюри, которое будет отвечать за вручение Приза Луиджи Ди Лаурентиса лучшему дебюту Мостры, стал французский режиссёр Бенуа Жако. В его команду вошли британский автор, профессор, интервьюер и составитель кинопрограмм Джефф Эндрю, китайский продюсер Альберт Ли, итальянская актриса Грета Скарано и греческий постановщик Гиоргос Зойс.

Под руководством Джона Лэндиса жюри секции Venice Virtual Reality отметит лучшие проекты, в которых задействована виртуальная реальность. Вместе с известным режиссёром судить конкурсные работы предстоит французскому режиссёру и сценаристке Селин Шьямме и итальянскому актёру Рики Тоньяцци. Кроме того, итальянский режиссёр Джузеппе Пиччиони возглавил студенческое жюри, которое в секции Venezia Classici вручит награды за лучший восстановленный фильм и лучшую документальную ленту о кино.
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