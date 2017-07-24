Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден охотятся на людей

На фестивале Comic-Con, который в настоящий момент проходит в Сан-Диего, канал HBO представил публике первый трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада»
.
Популярный фантастический сериал повествует о том, как роботы гигантского футуристического парка развлечений «Западный мир» восстают против людей.
Эд Харрис
, Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон
, Джеймс Марсден
, Джеффри Райт
, Родригу Сантору
, Ингрид Болсай Бердал
, Бен Барнс
, Анжела Сарафян
, Тесса Томпсон
, Шеннон Мари Вудворд
и Саймон Куортерман
вернутся к своим ролям. Режиссёр, сценарист и продюсер – Джонатан Нолан
. В продюсерах также числятся Брайан Берк
, Джей Джей Абрамс
и Джерри Уайнтрауб
.
«Мир Дикого Запада» вернётся к зрителям в будущем году.
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