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Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден охотятся на людей

24 июля
2017 год

Новости кино >>
24 июля 2017
На фестивале Comic-Con, который в настоящий момент проходит в Сан-Диего, канал HBO представил публике первый трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада».



Популярный фантастический сериал повествует о том, как роботы гигантского футуристического парка развлечений «Западный мир» восстают против людей.

Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Родригу Сантору, Ингрид Болсай Бердал, Бен Барнс, Анжела Сарафян, Тесса Томпсон, Шеннон Мари Вудворд и Саймон Куортерман вернутся к своим ролям. Режиссёр, сценарист и продюсер – Джонатан Нолан. В продюсерах также числятся Брайан Берк, Джей Джей Абрамс и Джерри Уайнтрауб.

«Мир Дикого Запада» вернётся к зрителям в будущем году.
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