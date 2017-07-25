«Дюнкерк» не угодил российскому зрителю

Военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк»
успешно стартовала в американском прокате, превзойдя почти втрое новую фантастическую ленту Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»
($17 млн на старте). При этом российский зритель в премьерный уик-энд отдал картине Нолана всего 137,7 миллионов рублей.
По данным издания Variety, «Дюнкерку» за первые дни удалось заработать у себя на родине $50,5 млн в 3720 кинотеатрах. Тем самым фильм уступил лишь «Пёрл-Харбору» Майкла Бэя
, собравшему 16 лет назад $59,1 млн в 3214 кинотеатрах, и занял почётное второе место среди военных драм за всю историю кинопроката. На международных кинорынках новая работа Нолана получила ещё $55,4 млн. В 46 странах фильм закрепился на первом месте в прокате, при этом заработав в Великобритании $12,4 млн, во Франции $4,9 млн, в Южной Корее – $10,3 млн. Что касается Китая, то в Поднебесной лента дебютирует 1 сентября.
Пока американский зритель штурмует кинотеатры, дабы узреть новое творение Нолана, российский не спешит расставаться с деньгами, предпочитая военному кино дачи и отдых на море – минувший уик-энд стал одним из самых слабых в этом году. Согласно ЕАИС, за первые дни проката в России «Дюнкерк» получил 137,7 млн рублей. У другой недавней голливудской драмы на тему войны было на старте 140,2 млн рублей (всего – 368,4 млн рублей). Следует отметить, предыдущая картина Нолана «Интерстеллар»
за первые выходные собрала 378,7 млн рублей (всего – 1,2 млрд).
Особенно же печальным результат «Дюнкерка» выглядит на фоне «Сталинграда» Фёдора Бондарчука
, заработавшего 509,8 млн рублей на старте и 1,6 млрд рублей в общем. Фильм Кристофера Нолана
проиграл даже «Батальону»
– военной драме Дмитрия Месхиева
о Первой мировой удалось собрать 149,5 млн в премьерный уик-энд и 466,2 млн в целом.
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