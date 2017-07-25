Сара Полсон встретится со Зверем в новом фильме Шьямалана

ревью

Сергей Гармаш и Александр Петров вселились в одного малыша

Сценаристами новой части бондианы числятся Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над предыдущими лентами об агенте 007.

25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в 2019 году

Фестивальная колонка

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

На месте, где Ока впадает в Волгу (или наоборот) местных зрителей попытались встряхнуть фильмами – блокбастерами и не совсем