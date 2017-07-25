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Сара Полсон встретится со Зверем в новом фильме Шьямалана

25 июля
2017 год

Новости кино >>
25 июля 2017
Благодаря сайту Deadline Hollywood, появились новые подробности о триллере «Стекло» М. Найта Шьямалана, представляющем собой продолжение «Неуязвимого» и «Сплита» с участием Брюса Уиллиса, Сэмюэла Л. Джексона, Джеймса Макэвоя и Ани Тейлор-Джой.

Сара Полсон встретится со Зверем в новом фильме Шьямалана

К звёздному составу фильма присоединилась звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон. Её роль пока не раскрывается.

По сюжету картины, чьё действие развернётся после финала «Сплита», Дэвид Данн (Уиллис) устраивает охоту на таинственного незнакомца со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Макэвой). В конце концов он находит его, но не успевает ничего сделать, поскольку в дело вмешивается Элайджа Прайс (Джексон), хранящий секреты Данна и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан поставит картину по собственному сценарию, а спродюсирует ленту Джейсон Блум, работавший над «Сплитом». «Стекло» выйдет в прокат 18 января 2019 года.
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