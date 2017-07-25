Сара Полсон встретится со Зверем в новом фильме Шьямалана

Благодаря сайту Deadline Hollywood, появились новые подробности о триллере «Стекло» М. Найта Шьямалана
, представляющем собой продолжение «Неуязвимого»
и «Сплита»
с участием Брюса Уиллиса
, Сэмюэла Л. Джексона
, Джеймса Макэвоя
и Ани Тейлор-Джой
.
К звёздному составу фильма присоединилась звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон
. Её роль пока не раскрывается.
По сюжету картины, чьё действие развернётся после финала «Сплита», Дэвид Данн (Уиллис) устраивает охоту на таинственного незнакомца со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Макэвой). В конце концов он находит его, но не успевает ничего сделать, поскольку в дело вмешивается Элайджа Прайс (Джексон), хранящий секреты Данна и Зверя / Кевина Крамба.
Шьямалан поставит картину по собственному сценарию, а спродюсирует ленту Джейсон Блум
, работавший над «Сплитом». «Стекло» выйдет в прокат 18 января 2019
года.
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