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25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в 2019 году

25 июля
2017 год

Новости кино >>
25 июля 2017
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Джеймса Бонда, новый 25-й фильм про агента 007 появится на больших экранах Великобритании 8 ноября 2019 года.

25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в 2019 году

Пока остаётся секретом, кто же станет агентом 007. Известно лишь, что сценаристами новой части числятся Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над предыдущими лентами о Бонде. На счету обоих сценарии ко всем фильмам бондианы с участием Дэниэла Крэйга («Казино Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты "Скайфолл"», «007: Спектр»). Продюсерами новой картины выступают ветераны серии Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.

Напомним, 24-й фильм об английском шпионе «007: Спектр» снимал Сэм Мендес. Главную роль сыграл Дэниэл Крэйг. После выхода картины актёр говорил, что устал от франшизы, хочет двигаться вперед и «скорее перережет себе вены», чем вновь примет на себя амплуа поднадоевшего ему Джеймса Бонда. Однако, впоследствии появилась информация о том, что актёр, поддавшись уговорам Барбары Брокколи, всё-таки вновь сыграет секретного агента. Впрочем, в настоящий момент эта информация не подтверждена.
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фильмы
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