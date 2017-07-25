25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в 2019 году

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Джеймса Бонда
, новый 25
-й фильм про агента 007 появится на больших экранах Великобритании 8 ноября 2019
года.
Пока остаётся секретом, кто же станет агентом 007. Известно лишь, что сценаристами новой части числятся Нил Первис
и Роберт Уэйд
, работавшие над предыдущими лентами о Бонде. На счету обоих сценарии ко всем фильмам бондианы с участием Дэниэла Крэйга
(«Казино Рояль»
, «Квант милосердия»
, «007: Координаты "Скайфолл"»
, «007: Спектр»
). Продюсерами новой картины выступают ветераны серии Майкл Дж. Уилсон
и Барбара Брокколи
.
Напомним, 24-й фильм об английском шпионе «007: Спектр» снимал Сэм Мендес
. Главную роль сыграл Дэниэл Крэйг. После выхода картины актёр говорил, что устал от франшизы, хочет двигаться вперед и «скорее перережет себе вены»
, чем вновь примет на себя амплуа поднадоевшего ему Джеймса Бонда. Однако, впоследствии появилась информация о том, что актёр, поддавшись уговорам Барбары Брокколи, всё-таки вновь сыграет секретного агента. Впрочем, в настоящий момент эта информация не подтверждена.
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